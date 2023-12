9 dic 2023 11:48

IN FRANCIA BASTA UNA FIAMMELLA PER FAR DIVAMPARE LA POLEMICA - MACRON È STATO ACCUSATO DI AVER ATTENTATO ALLA LAICITÀ DELLO STATO PER AVER PARTECIPATO ALL'ACCENSIONE DI UNA CANDELA DI HANUKKAH: LA CERIMONIA EBRAICA SI È SVOLTA ALL’ELISEO DURANTE LA CONSEGNA DEL PREMIO LORD JAKOBOVITS, ASSEGNATO DALLA CONFERENZA DEI RABBINI EUROPEI PER LA LOTTA ALL'ANTISEMITISMO - MACRON SI È DOVUTO GIUSTIFICARE DICENDO DI NON ESSERSI PRESTATO AL GESTO RELIGIOSO E...