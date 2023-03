LA FRANCIA BRUCIA – GUERRIGLIA ALLA MANIFESTAZIONE ECOLOGISTA AL BACINO IDRICO DI SAINTE SOLINE: NEI VIOLENTI SCONTRI FRA BLACK-BLOC E POLIZIA SAREBBERO RIMASTE FERITE UNA CINQUANTINA DI PERSONE, TRA CUI 16 AGENTI – LA TENSIONE SAREBBE ARRIVATA ALLE STELLE QUANDO ALCUNI GRUPPI HANNO CERCATO DI FORZARE IL BLOCCO DELLA POLIZIA, CHE VIETAVA L'INGRESSO AL QUARTIERE DEL BACINO IDRICO E… VIDEO

"Almeno una cinquantina di feriti" si lamentano fra i manifestanti al bacino idrico di Sainte Soline dopo i violenti scontri con la polizia, secondo gli organizzatori della manifestazione, che parlano di "tre feriti gravi".

Nei ranghi delle forze dell'ordine ci sono 16 feriti, uno in modo grave.

Il ministro dell'Interno, Gérald Darmanin, ha twittato: "A Sainte-Soline, l'ultrasinistra e l'estrema sinistra sono di una violenza estrema contro i nostri gendarmi. Inqualificabile, insopportabile. Nessuno dovrebbe tollerarlo. Appoggio totale alle nostre forze dell'ordine".

Secondo le fonti giornalistiche sul posto, gruppi hanno cercato di forzare il blocco della polizia, che vietava l'ingresso al quartiere del bacino idrico ai manifestanti del corteo non autorizzato. I black-bloc hanno quindi cominciato ad attaccare la polizia, alcuni con lunghe spranghe di ferro.

Migliaia le persone che hanno partecipato alla manifestazione non autorizzata contro il progetto, portato avanti da una cooperativa di agricoltori e sostenuto dallo Stato. Fra mille e 1.500 casseur e black-bloc sono presenti fra gli 8-10.000 manifestanti.

