LA FRANCIA BRUCIATA DAI PISCHELLI - L’ETÀ MEDIA DEGLI ARRESTATI PER LE RIVOLTE SCOPPIATE DOPO LA MORTE DEL GIOVANE NAHEL A NANTERRE È DI 17 ANNI – LA POLIZIA HA FERMATO 486 MANIFESTANTI IN TUTTO IL PAESE, UN TERZO DEI QUALI HA MENO DI 18 ANNI, FACENDO SALIRE IL BILANCIO DEGLI ARRESTI A 1.300 – LE PROTESTE CONTAGIANO ANCHE LA SVIZZERA: A LOSANNA, CIRCA 200 PERSONE HANNO SACCHEGGIATO DEI NEGOZI E POI HANNO AFFRONTATO LA POLIZIA – MACRON RINVIA LA VISITA A BERLINO E I SINDACI ORDINANO IL COPRIFUOCO… - VIDEO

Estratto dell’articolo di Elisabetta Rosaspina per www.corriere.it

rivolta in francia dopo la morte di nahel 2

«Va già un po’ meglio», ha cercato di mostrarsi ottimista il ministro dell’Interno francese Gérald Darmanin. Ma il bilancio della quarta notte di guerriglia urbana estesasi in buona parte del Paese non era, all’alba di sabato […] dei più rasserenanti: 1.350 automobili bruciate, 266 edifici bruciati o danneggiati, inclusi 26 municipi e 24 istituti scolastici, 2.560 falò appiccati sulla pubblica via. Sono stati presi di mira 31 commissariati, 16 sedi di polizia municipale e 11 gendarmerie. Feriti negli scontri 79 fra poliziotti e gendarmi. E il ministero ne ha mobilizzati 45 mila per fronteggiare le tensioni nella notte di sabato, iniziata con 14 fermati prima delle 22.

rivolta in francia dopo la morte di nahel 4

Le camere di sicurezza delle caserme registrano il quasi tutto esaurito con 1.300 arresti: solo questa notte sono stati 486 i fermi in varie città, […] L’elemento più sconcertante è che un terzo dei fermati non ha nemmeno compiuto 18 anni.

La rivolta francese ha contagiato anche la Svizzera: nella serata sono stati segnalati incidenti nel centro di Losanna, come riporta il media online «20 minutes». Violenze urbane e saccheggi si sono verificati nel quartiere Flon. Sono stati danneggiati e saccheggiati un negozio della Fnac e un negozio di scarpe. Circa 200 persone hanno poi affrontato le forze di polizia giunte sul posto in assetto anti sommossa.

PROTESTE LOSANNA.

[…] il presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, ha annullato e rinviato a tempi migliori la visita di Stato programmata in Germania per domenica, e sono stati cancellati d’autorità i concerti e gli eventi che avrebbero previsto una larga partecipazione di pubblico.

Decisione coerente, del resto, con il coprifuoco stabilito da molti sindaci fra le dieci di sera e le sei del mattino e in vigore nel migliore dei casi soltanto fino a domattina, in altri «fino a nuovo ordine». Spesso il divieto di uscire di notte è riferito ai soli minorenni.

rivolta in francia dopo la morte di nahel 3

Nella regione dell’Île de France, della quale fa parte Parigi, bus e tram hanno interrotto il servizio alle nove di sera, mentre a Marsiglia il trasporto pubblico si è fermato alle […]la storica biblioteca comunale Alcazar, gioiello degli anni 30, è scampata per un pelo ai piromani.

Le violenze hanno colpito pesantemente anche Lione, […] La cellula interministeriale di crisi è in stato d’allerta permanente e la presidente del consiglio Elisabeth Borne, ha chiesto ai suoi ministri di non allontanarsi da Parigi. Il titolare dell’Economia, Bruno Lemaire, ha annunciato misure di sostegno ai commercianti danneggiati o saccheggiati: posticipazione delle scadenze fiscali e pressioni sulle compagnie di assicurazione affinché semplifichino le procedure per i risarcimenti.

rivolta in francia dopo la morte di nahel 1

Continuano comunque, soprattutto dagli schieramenti politici di destra, le richieste di proclamare lo stato di emergenza […]

FRANCIA DISORDINI SCONTRI DOPO LA MORTE DI NAEL PROTESTE LOSANNA. FRANCIA DISORDINI SCONTRI DOPO LA MORTE DI NAEL UOMO MANGIA UN PANINO NEL MEZZO DELLE PROTESTE IN FRANCIA emmanuel e brigitte macron al concerto di elton john mentre la francia brucia FRANCIA DISORDINI SCONTRI DOPO LA MORTE DI NAEL rivolta in francia dopo la morte di nahel 5