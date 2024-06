IN FRANCIA È CACCIA ALL’EBREO – LA PROCURA DI PARIGI HA ACCUSATO UN RAGAZZO DI 19 ANNI E UN MINORENNE DI PARIGI DI AVERE PIANIFICATO UN ATTACCO TERRORISTICO CONTRO OBIETTIVI EBRAICI – GLI INVESTIGATORI DELL'ANTITERRORISMO DENUNCIANO CHE, NEGLI ULTIMI MESI, UN NUMERO CRESCENTE DI GIOVANI È STATO FERMATO PERCHÉ PREPARAVA ATTENTATI – A PARIGI IL CASO DELLA 12ENNE STUPRATA DA TRE ADOLESCENTI PERCHÉ EBREA…

(ANSA-AFP) - PARIGI, 22 GIU - I procuratori francesi hanno accusato un ragazzo di 19 anni e un minorenne della regione di Parigi di aver pianificato un attacco terroristico contro obiettivi ebraici, ha dichiarato una fonte giudiziaria. Sebbene non siano stati rilasciati dettagli sui due, gli investigatori antiterrorismo francesi hanno espresso una crescente preoccupazione per la giovane età di alcuni sospettati arrestati negli ultimi mesi per aver pianificato attacchi.

Il 19enne è stato accusato di "cospirazione terroristica" per commettere attentati e di "acquisizione e possesso di armi per un'azione terroristica", ha detto la fonte giudiziaria. Il minorenne è stato arrestato il 13 giugno. I due si sono messi in contatto sui social media e stavano pianificando "un'azione violenta che mirava in particolare a obiettivi ebraici".

Gli investigatori dell'antiterrorismo affermano che negli ultimi mesi un numero crescente di giovani è stato trattenuto per la preparazione di attentati. "Si tratta di un fenomeno necessariamente preoccupante", ha dichiarato il procuratore capo dell'antiterrorismo Olivier Christen durante l'udienza preliminare di mercoledì. Anche i politici francesi hanno condannato il crescente numero di attacchi alla comunità ebraica del Paese, la più grande al di fuori di Israele e degli Stati Uniti.

