LA FRANCIA È A UN PASSO DALLA GUERRA CIVILE – IL GOVERNO NON ESCLUDE PIÙ NIENTE, DI FRONTE AGLI SCONTRI NELLE BANLIEUE PARIGINE, NEMMENO L’INSTAURAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA, CHIESTO A GRAN VOCE DALL’ESTREMA DESTRA. LA PREMIER, ELISABETH BORNE: “TUTTE LE IPOTESI VENGONO PRESE IN ESAME PER RIPRISTINARE L’ORDINE” – MACRON LASCIA IL CONSIGLIO EUROPEO DI BRUXELLES E RIENTRA A PARIGI: SARÀ RAPPRESENTATO DA SCHOLZ…

FRANCIA, LO STATO D'EMERGENZA NON È PIÙ ESCLUSO

(ANSA) - L'opzione di instaurare lo stato d'emergenza in Francia per la rivolta delle banlieue non è più esclusa. Interrogata sul tema, la premier Elisabeth Borne ha detto questa mattina che "tutte le ipotesi" vengono prese in esame per ripristinare "l'ordine repubblicano".

MACRON LASCIA IL VERTICE UE, SARÀ RAPPRESENTATO DA SCHOLZ

(ANSA) - Emmanuel Macron lascerà a breve il Consiglio europeo per fare rientro a Parigi, dove alle 13 presiederà una nuova riunione dell'unità di crisi interministeriale convocata dopo la terza notte di violenze in Francia a seguito della morte del diciassettenne Nahel, ucciso a Nanterre da un poliziotto. Il presidente è stato "pienamente informato degli eventi", ha fatto sapere uno dei consiglieri di Macron a margine dei lavori del vertice Ue. Secondo quanto riferito dalla delegazione francese, al tavolo dei leader la posizione di Parigi sarà rappresentata per il resto della giornata di lavori dal cancelliere tedesco Olaf Scholz.

