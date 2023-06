29 giu 2023 18:22

LA FRANCIA IN STATO DI GUERRA – A NANTERRE, NELLA BANLIEUE DI PARIGI, CI SONO STATI SCONTRI ANCHE ALLA “MARCIA BIANCA” GUIDATA DALLA MADRE DI NAHEL, IL RAGAZZO UCCISO DA UN POLIZIOTTO DURANTE UN CONTROLLO. LACRIMOGENI CONTRO I MANIFESTANTI, AUTO E CASSONETTI IN FIAMME: QUESTA NOTTE IL GOVERNO SCHIERERÀ 40 MILA AGENTI, DI CUI 5 MILA SOLO A PARIGI, PER EVITARE NUOVI DISORDINI – IL POLIZIOTTO CHE HA SPARATO AL 17ENNE È INDAGATO PER OMICIDIO VOLONTARIO