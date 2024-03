I FRATELLASTRI? FUORI DALLE PAHLEN! – MARTEDÌ TATIANA DE PAHLEN, OTTAVA FIGLIA DI MARGHERITA AGNELLI (QUINTOGENITA DEL CONTE SERGE DE PAHLEN) SI È SPOSATA CON IL FINANZIERE CHARLES LORENCEAU, NEL CASTELLO DI ROUGEMONT. NON C’ERANO I FRATELLASTRI JOHN, LAPO E GINEVRA ELKANN, CON CUI LA MADRE È IN CAUSA PER L’EREDITÀ DI MARELLA CARACCIOLO. E NEMMENO MARIA, PRIMOGENITA DE PAHLEN, ANCHE LEI PORTATA IN TRIBUNALE DA MARGHERITA…

Estratto dell’articolo di Gigi Moncalvo per “La Verità”

TATIANA DE PAHLEN CON IL MARITO CHARLES LORENCEAU

Finalmente un po’ di serenità a casa di Margherita Agnelli in mezzo alla «guerra» contro John, Lapo e Ginevra, e viceversa. Martedì si è sposata Tatiana de Pahlen, l’ottava figlia di Margherita, una delle nipoti di Gianni e Marella Agnelli, quintogenita del conte Serge de Pahlen.

Il matrimonio si è celebrato in Svizzera a Rougemont - un paesino di 895 anime tra le montagne innevate del Cantone di Vaud - nel maestoso castello che Margherita Agnelli ha acquistato una quindicina di anni fa e i cui costosi restauri […] erano terminati nel 2012.

Rougemont dista 15 chilometri da Lauenen, la località dove Marella Agnelli passava un paio di settimane ad agosto e dove ha vergato i tre testamenti al centro della contesa giudiziaria. Tatiana, che ha 34 anni, ha sposato Charles Lorenceau, dieci anni più di lei, un finanziere svizzero che ha lavorato alla Royal Bank of Canada e ora guida «Ace & Company», un fondo di private equity e venture capital da lui creato e che amministra quasi 3 miliardi di asset.

margherita agnelli a gstaad

La coppia ha un figlio, Giovanni (in onore del nonno materno) Joseph Atlas, che non ha ancora compiuto tre anni. I neo-sposi si erano conosciuti poco tempo dopo che Tatiana, nell’estate 2019, aveva perso l’uomo che stava per sposare, il sessantottenne Maurice Amon, il magnate della Sipca, il colosso svizzero degli inchiostri per banconote e dei più evoluti sistemi di sicurezza per documenti sensibili.

Il miliardario che aveva avuto il gradimento della madre di Tatiana, era in attesa della fine del «sanguinoso» divorzio dalla bellissima ex moglie Tracey Hejailan, che si era rivolta al tribunale di Manhattan sostenendo che «aveva bisogno di 500.000 dollari al mese di alimenti» e non le bastavano i 122.000 che Amon le versava. Un fatale infarto […] a Saint Tropez il 29 luglio del 2019 aveva risolto ogni problema ma aveva dolorosamente colpito Tatiana de Pahlen.

Al matrimonio di martedì erano assenti i fratellastri di Tatiana - John, Lapo e Ginevra - probabilmente non invitati. Nelle foto postate su Instagram dalla sposa e da sua sorella Anna, la madre non compare mai. C’è Serge de Pahlen, che appare molto invecchiato e affaticato mentre accompagna la figlia all’altare.

ginevra john lapo elkann

Dei cinque figli di secondo letto di Margherita erano presenti Pietro (38 anni con la moglie, Cristina Sugachova e i due loro figli Theodora e Alexander, rispettivamente di 5 e 3 anni) e le gemelle Sofia e Anna, 36 anni.

Non è stata invitata nemmeno Maria, la primogenita de Pahlen che ha 41 anni e vive a Tbilisi in Georgia ed è l’unica tra i cinque figli de Pahlen a non aver firmato la denuncia contro i tre fratellastri Elkann […]. Maria aspetta con ansia la fine di giugno quando sua figlia Anastasja compirà 18 anni e potrà decidere se andare finalmente a vivere con lei lasciando la Svizzera dove la nonna Margherita ha ottenuto dal Tribunale una sorta di affidamento che ha costretto lei e suo fratello Serghey, 15 anni, a crescere con la nonna anziché con la madre.

TATIANA DE PAHLEN CON IL PAPA SERGE

