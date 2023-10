I FRATELLI BIANCHI TORNANO A PROCESSO – I DUE, INSIEME MARIO PINCARELLI E FRANCESCO BELLEGGIA, OLTRE ALL’OMICIDIO DI WILLY MONTEIRO, DEVONO RISPONDERE ANCHE DEL PESTAGGIO DI SAMUELE CENCIARELLI, AMICO DEL 21ENNE DI CAPOVERDE AMMAZZATO DI BOTTE CHE, PER PROVARE A DIFENDERE L'AMICO, È STATO COLPITO PIÙ VOLTE, ANCHE CON UN CALCIO AL COLLO - LA PROCURA RITIENE CHE TUTTI GLI IMPUTATI PER L’OMICIDIO DI WILLY SIANO RESPONSABILI ANCHE DEL PESTAGGIO DI CENCIARELLI…

Estratto dell’articolo di Clemente Pistilli per “la Repubblica - Edizione Roma”

FRATELLI BIANCHI - IL SUV PARCHEGGIA VICINO ALLO SMILE DOVE FU UCCISO WILLY MONTEIRO

Un litigio banale tra due gruppi di giovani, Willy che si ferma a chiedere a un amico in difficoltà se avesse bisogno d’aiuto e il suv dei Bianchi, due fratelli esperti di arti marziali diventati il terrore dei Castelli Romani, che arriva sgommando. E poi quei 40, interminabili secondi, in cui il 21enne di origine capoverdiana viene fatto a pezzi, massacrato a calci e pugni sul marciapiede.

Quella assurda e terribile sequenza di colpi, sferrati senza un perché nella zona della movida di Colleferro, tra il 5 e il 6 settembre 2020, che ha toccato nel profondo un Paese intero, non ha portato soltanto all’uccisione del giovanissimo chef.

marco bianchi

Quella notte è stato aggredito anche un amico di Willy Monteiro Duarte, Samuele Cenciarelli, anche lui di 21 anni e anche lui residente a Paliano, e per far luce su quell’aggressione in un’aula di tribunale dovrà essere ricostruito nuovamente l’accaduto nel dettaglio.

Imputati, questa volta per lesioni, sempre i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia. Si riparte da zero, nonostante i quattro per l’omicidio siano già stati condannati anche dalla Corte d’Assise d’Appello di Roma e attendano ora soltanto la Cassazione. Prima udienza il prossimo 11 gennaio, davanti al giudice del Tribunale di Velletri, Paola Ginesi.

I quattro sono stati citati a giudizio dal sostituto procuratore Luigi Paoletti. Secondo gli inquirenti, hanno provocato a Cenciarelli un trauma contusivo al volto e al collo, colpendolo con un calcio al collo e un pugno al volto mentre cercava di difendere e soccorrere Willy. Lesioni giudicate dai medici guaribili in dieci giorni. Il nuovo processo sarà anche l’occasione per chiarire cosa esattamente sia accaduto a Cenciarelli e cosa ha visto quest’ultimo.

GABRIELE BIANCHI

La testimonianza del ferito è stata, nel corso del procedimento principale, una delle più problematiche. Il 21enne ha riferito di essere stato colpito e scaraventato dietro un’auto. Inizialmente sembrava, per tale ragione, non essere riuscito a inquadrare bene cosa sia poi accaduto a Willy e sembrava che ad aggredirlo fosse stato uno solo dei picchiatori.

Ora però la Procura ritiene che tutti gli imputati per l’omicidio del giovane chef siano responsabili anche delle lesioni a Cenciarelli, particolare sinora mai emerso. […] La testimonianza di Cenciarelli ha pesato nel primo processo per arrivare alla condanna anche di Pincarelli e Belleggia. Tutti i testi hanno parlato del pestaggio feroce da parte dei Bianchi, alcuni di qualche colpo sferrato da Pincarelli ma, tranne Cenciarelli e gli amici dei due fratelli, nessuno ha sostenuto di aver visto Belleggia aggredire Willy. […]

MARIO PINCARELLI francesco belleggia FRANCESCO BELLEGGIA

i fratelli bianchi