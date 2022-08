Da www.vanityfair.it

Willam e Harry, Harry e William. Da alcuni anni a questa parte, i celebri fratelli di Casa Windsor sono i protagonisti assoluti delle vicende reali. O meglio, da quando i tabloid nel 2018 hanno cominciato a parlare di tensione tra i figli del principe Carlo e Lady Diana, in molti hanno cercato di capire che aria tiri attualmente tra loro, ricostruendo episodio dopo episodio le ultime fasi del rapporto.

L’ultimo tentativo arriva dalla Francia, dove - sul canale BFM TV - è in uscita la prossima settimana il documentario William et Harry, les frères ennemis, ossia i fratelli nemici. Un po’ forte come titolo. «William viene avvisato dell'atteggiamento di Meghan Markle nei confronti dello staff di Kensington Palace», si legge su Twitter, a corredo di un breve estratto. «Il caso scatenerà la rottura con Harry».

Cosa ci sia di vero, non è dato saperlo. Certo è che esperti e autori sembrano concordare sul fatto che le accuse di bullismo rivolte da alcuni membri del personale di corte alla duchessa di Sussex - e da lei sempre respinte - abbiano lacerato seriamente il legame tra i fratelli. «William, che già non amava troppo la cognata, ha chiamato direttamente Harry», racconta il reporter e biografo Pierrick Geais.

«Lui però ha riagganciato il telefono, perché non voleva saperne niente. Allora (l’erede al trono) è saltato in auto, direzione Kensington Palace (dove all’epoca abitavano i Sussex, ndr), per avere un confronto con il fratello». Tra l’altro il documentario rivela pure che i membri dello staff dei Sussex che si sono dimessi avrebbero addirittura creato un gruppo WhatsApp chiamandolo «i sopravvissuti».

I punti interrogativi sul tema sono comunque tantissimi. Qualche indicazione sul rapporto tra i due principi, però, arriverà a settembre, quando Harry tornerà in Inghilterra per alcuni impegni e, forse, incontrerà William. Forse, appunto, perché stando ai tabloid britannici i fratelli non avrebbero in programma di vedersi: un’intenzione che - se confermata - potrebbe scatenare nuove speculazioni.

