21 feb 2023 14:27

FRATELLI COLTELLI – LA “RAFFINATISSIMA” STRATEGIA DI RE CARLO PER FAR SLOGGIARE ANDREA DAL ROYAL LODGE, A WINDSOR: TAGLIARGLI LO STIPENDIO REALE PER COSTRINGERLO A FARE LE VALIGIE – DA APRILE IL “DUCA DI PORK” NON PERCEPIRÀ PIÙ I 280MILA EURO ALL’ANNO E SARÀ COSTRETTO A VIVERE “SOLO” CON LA PENSIONE DELLA MARINA MILITARE OLTRE ALLA RICCA EREDITÀ DEI GENITORI. IL MESSAGGIO DEL SOVRANO È CHIARO: SE ANDREA VUOLE CONTINUARE A FARE LA BELLA VITA NON PUÒ PIÙ CONTARE SUI SOLDI DELLA CORONA…