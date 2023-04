14 apr 2023 19:06

FRATELLI COLTELLI – RE CARLO SPERAVA CHE L’INCORONAZIONE SAREBBE STATA L’OCCASIONE GIUSTA PER UNA RIAPPACIFICAZIONE TRA I DUE FIGLI, MA NON SARA' COSI': WILLIAM NON VUOLE NEMMENO SEDERE ALLO STESSO BANCO DEL FRATELLO A WESTMINSTER E HARRY PRETENDE ANCORA DELLE SCUSE PUBBLICHE - NON AVERE MEGHAN TRA LE PALLE POTEVA FAVORIRE UN INCONTRO, MA TRA I DUE LA TENSIONE È TALMENTE ALTA CHE NON È SICURO CHE SI PARLERANNO…