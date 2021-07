FRATELLI COLTELLI – SONO VOLATI GLI STRACCI TRA HARRY E WILLIAM PRIMA E DOPO L’INAUGURAZIONE DELLA STATUA DI DIANA: NONOSTANTE ABBIANO SFODERATO SORRISI DI CARTONE, I DUE HANNO SCAZZATO PESANTEMENTE E SONO VOLATI INSULTI E PAROLE GROSSE – PARE CHE A FAR PERDERE LA TESTA A WILLIAM SIA STATA LA RICHIESTA DEL FRATELLO DI NON FAR PARTECIPARE KATE ALL’EVENTO PER CERCARE DI DISTOGLIERE L’ATTENZIONE DALL’ASSENZA DI MEGHAN: IL FUTURO RE HA CEDUTO, MA DOPO…

Da "www.tgcom24.mediaset.it"

william e harry inaugurano la statua di lady diana 4

Vederli insieme all'inaugurazione della statua dedicata alla loro mamma, Lady Diana, ha fatto sperare nella possibilità di una riappacificazione tra i principi William e Harry. Ma, a quanto pare, si dovrà aspettare ancora a lungo (e forse invano) prima che tornino uniti e affiatati come un tempo. Secondo la stampa britannica tra loro sarebbero volati stracci prima e dopo l'evento, con parole grosse, accuse reciproche e toni di voce accesi.

william e harry inaugurano la statua di lady diana 5

Uno dei motivi delle liti pare sia stata, secondo il tabloid Express, la richiesta di Harry al fratello di non far partecipare la moglie Kate Middleton alla cerimonia di svelamento della statua. Questo per cercare di distogliere l'attenzione dall'assenza di Meghan Markle, rimasta negli Usa ad accudire Archie e la neonata Lilibet. Le pressioni non sono per niente andate giù a William: alla fine ha ceduto, ma non certo di buon grado.

william e harry inaugurano la statua di lady diana 11

L'esperto reale Robert Lacey ha aggiunto altri dettagli. Secondo il suo racconto tra i due "fratelli coltelli" sarebbe scoppiata una vera e propria lite, con toni accesi e pesanti accuse reciproche: "Appena entrati nel castello di Windsor, William e Harry hanno iniziato subito a litigare. Erano rabbiosi più che mai. Si sono urlati contro parole veramente pesanti". E non è un caso se il più giovane dei due non abbia voluto trattenersi un minuto di più e sia volato in California subito dopo la cerimonia. Prima che rimetta piede a Buckingham Palace si dovrà aspettare a lungo...

