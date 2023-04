24 apr 2023 18:17

FRATELLI GRIMALDELLI - VI RICORDATE DI EDUARD E EDMOND TRUSHI, I DUE GEMELLI ALBANESI (CON IL RIPORTO PICCHIATELLO) CONOSCIUTI COME I "GEMELLI LUPIN", PER AVER MESSO A SEGNO CENTINAIA DI RAPINE IN TUTTO IL CENTRO-NORD? SONO RICERCATI DALLA PROCURA DI UDINE - I DUE TIPINI BUFFI SONO STATI ARRESTATI IN PIÙ OCCASIONI PER LE RAPINE, MA SONO SEMPRE RIUSCITI A FARLA FRANCA GRAZIE A…