IL FRATELLO DEL "BOSS" AL GUINZAGLIO DEL CLAN – LA DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA DI NAPOLI HA ISCRITTO NEL REGISTRO DEGLI INDAGATI SABATO POLESE, 75ENNE FRATELLO DI ANTONIO, IL DEFUNTO “BOSS DELLE CERIMONIE” DEL PROGRAMMA DI REAL TIME - SABATO POLESE È INDAGATO PER FAVOREGGIAMENTO AGGRAVATO DAL METODO MAFIOSO: AVREBBE INCONTRATO UN UOMO RITENUTO ESATTORE DEI CAMORRISTI PER RIFERIRGLI CHE…

Estratto dell'articolo di www.leggo.it

sabato polese

Compare anche il nome di Sabato Polese, 75enne fratello del defunto boss delle cerimonie Antonio Polese, tra le persone iscritte nel registro degli indagati dalla Direzione distrettuale Antimafia di Napoli. [...]

la sonrisa il castello delle cerimonie 4

Sabato Polese è indagato per favoreggiamento aggravato dal metodo mafioso, sottoposto a obbligo di presentazione alla pg e non compare nella compagine societaria del Grand Hotel La Sonrisa, ma avrebbe incontrato un uomo ritenuto esattore del nuovo clan di camorra per riferirgli che la polizia aveva acquisito le immagini delle telecamere interne alla nota struttura ricettiva. La Sonrisa è stata recentemente colpita da una sentenza della Cassazione che ne prevede la confisca per lottizzazione abusiva.

