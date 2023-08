22 ago 2023 14:27

UNA FRECCIA SI AGGIRA PER L'EUROPA - TRENITALIA PARTE ALL'ASSALTO DEL CONTINENTE: DOPO AVER RAGGIUNTO SPAGNA E FRANCIA, ORA VUOLE PORTARE I CONVOGLI AD ALTA VELOCITÀ ANCHE IN GERMANIA, BELGIO E OLANDA – L'OBIETTIVO È ARRIVARE A TRIPLICARE IL FATTURATO INTERNAZIONALE, PASSANDO IN DIECI ANNI DA 1,8 MILIARDI AD OLTRE 5...