PER FREGARE LA CINA, WASHINGTON GUARDA ALLA LUNA - LA NASA VORREBBE INIZIARE A ESTRARRE LE TERRE RARE E IL FERRO DALLA LUNA PER RENDERE L'ECONOMIA STATUNITENSE INDIPENDENTE DALLA CINA, CHE OGGI CONTROLLA LA MAGGIOR PARTE DELLE TERRE RARE, FONDAMENTALI PER LA TRANSIZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA - GLI SCAVI INIZIERANNO NEL 2032, MA GIÀ A PARTIRE DALLA FINE DI QUESTO MESE L'AGENZIA SPAZIALE AMERICANA INVIERA UN IMPIANTO DI PERFORAZIONE...