IN FREGOLA PER LE FRAGOLE: COME LAVARLE SENZA ROVINARLE? ECCO 4 SEGRETI PER NON COMMETTERE ERRORI A PARTIRE DA QUELLO PIU' COMUNE: PASSARLE SOTTO L'ACQUA FRETTOLOSAMENTE E POI LASCIARLE GIORNI IN FRIGO - OLTRE ALLE FRAGOLE CON LA PANNA O CON ZUCCHERO E LIMONE, TRE NUOVE RICETTE (FACILI) CHE ANCORA NON CONOSCETE...

Martina Barbero per www.corriere.it

Rosse e profumate, l’arrivo delle fragole (quelle vere) si festeggia solo ora. Sì, le vediamo nei negozi e nei supermercati da tempo (c’è chi a Capodanno fa il conto alla rovescia con fragole e panna), ma in quanto a sapore proprio non ci siamo. Per averle dolci e gustose bisogna essere pazienti: le prime buone arrivano solo ora. Mangiate fresche, due o tre appena le si acquista direttamente dal sacchetto. Le altre però vanno lavate e preparate. Ed è qui che si commettono gli errori più comuni che rischiano di rovinarle. Non avendo la buccia, le fragole sono un frutto delicato. Con l’acqua si comportano come spugne e perdono di sapore. Ecco allora i 4 segreti per lavarle con cura (senza errori), ma anche 3 ricette facili e gustose da preparare a casa

L'errore più comune

L'errore che commettono in molti è proprio quello di passarle sotto l'acqua subito e frettolosamente per poi lasciarle giorni in attesa nel frigo. Le fragole tendono ad assorbire i liquidi e ad ammaccarsi più facilmente dopo il lavaggio. Una delle regole cardine per mantenerle sane è lavarli solo al momento del consumo.

Il picciolo

Coltellino in una mano e fragola nell’altra. Spesso i piccioli vengono rimossi prima del lavaggio. Ma in questo modo la polpa viene esposta alle sostanze sulla superficie del frutto e l’acqua penetra all’interno rovinando il sapore. Il consiglio è togliere il verde solo dopo un accurato lavaggio.

Lavarle

C’è chi usa l’aceto — mezzo bicchiere in un litro d’acqua—, chi l’amuchina (poche gocce), ma anche il vino. Le fragole sono delicate e, non potendole strofinare, la soluzione è immergerle per 3-4 minuti in un recipiente con acqua e bicarbonato. Per poi sciacquarle ancora una volta sotto acqua corrente. È importante non lasciarle troppo a lungo in ammollo: assorbirebbero non solo acqua, ma anche il sapore amaro del bicarbonato.

Asciugarle

Asciugatele poi subito su carta assorbente per eliminare quanta più acqua possibile. La centrifuga da insalata può essere un’alleata contro l’umidità: foderate il fondo del contenitore con carta assorbente in modo da creare uno strato cuscinetto e sistemate le fragole senza accumularne troppe. Quindi centrifugate lentamente, basteranno 15 secondi.

Le ricette

Dopo aver provato tutti i consigli per il lavaggio perfetto, la vera questione resta: come mangiarle? Di ritorno dal mercato, ma anche dopo, la vaschetta da un kilo si dimezza. Le fragole sono irresistibili quando fresche. Ma con le poche superstiti si possono preparare dessert e macedonie squisite. Oltre alla ricetta classica con succo di limone e zucchero di canna grezzo (magari qualche fogliolina di menta), esistono dolci più elaborati, ma anche insalate fresche. Ecco allora tre piatti facili da preparare a casa.

Pan di spagna farcito con panna e fragole

Due strati di pan di spagna e una crema fatta di panna montata, zucchero e fragole a pezzetti. La ricetta è veloce, richiede però precisione: una volta composto il dolce compattate con le mani e ricoprite la superficie con glassa e decori di fragole.

Granita di fragole con panna vanigliata

Pezzetti di fragola frullati insieme a zucchero e vino bianco. Da lasciare riposare nel congelatore per almeno 3 ore in un sacchetto da freezer e poi spezzettare sulla crema di panna vanigliata.

Macedonia di fragole e banane con quinoa

Per una colazione energetica, o una cena poco impegnativa. L’insalata di quinoa, fragole e banane alla quale si aggiungono semi di arachidi tostati e un cucchiaio di yogurt è fresca e completa.

