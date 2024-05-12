fragole perfette fragole fragole per gli ospiti Fragole al cioccolato Fragole e cioccolato per gli ospiti Limonata alle fragole aceto balsamico su fragole
IN FREGOLA PER LE FRAGOLE: COME LAVARLE SENZA ROVINARLE? ECCO 4 SEGRETI PER NON COMMETTERE ERRORI A PARTIRE DA QUELLO PIU' COMUNE: PASSARLE SOTTO L'ACQUA FRETTOLOSAMENTE E POI LASCIARLE GIORNI IN FRIGO - OLTRE ALLE FRAGOLE CON LA PANNA O CON ZUCCHERO E LIMONE, TRE NUOVE RICETTE (FACILI) CHE ANCORA NON CONOSCETE...-
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DAGOREPORT - BENVENUTI ALLA RAI MAL-DESTRA! SI È LASCIATA SFUGGIRE, PER CAOS INTERNO, AMADEUS CHE SI È PORTATO SU 9-DISCOVERY “I SOLITI IGNOTI”, UNO DEI POCHI FORMAT CHE HANNO PERMESSO AL TELE-BARACCONE DI SVETTARE NEGLI ASCOLTI PRESERALI, LA FASCIA PIU' RICCA - ORA IN BALLO C’È UN ALTRO FORMAT STORICO E ACCHIAPPA-AUDIENCE DELLA RAI COME “AFFARI TUOI”. E COME È SUCCESSO PER “L’EREDITÀ”, CHE LA MELONA AVEVA DATO ORDINE A ROSSI CHE FOSSE CONDOTTO DALL’AEDO DI TOLKIEN, PINO INSEGNO, ANCHE PER IL NOME DEL SUCCESSORE DEL TRANSFUGA AMADEUS AD AFFARI TUOI" È IN CORSO UNA ASPRA DISPUTA - ROSSI VUOLE L’EX BALLERINO DI BELEN, CARO ALLE PUPILLE DI ARIANNA MELONI, STEFANO DE MARTINO: PAOLO BASSETTI DI BANIJAY, GRANDE PRODUTTORE DI CONTENUTI, DA TEMPO IN COLLISIONE COI VERTICI RAI, NON CI STA: DE MARTINO NON HA MAI CONDOTTO UN GAME-SHOW…
FLASH! - FINITA LA SCENEGGIATA CON LA "MALEDUCATA" GRUBER, ORA INIZIA IL BELLO: L'ACCORTO URBANETTO CAIRO NON SI DECIDE SUL RINNOVO DEL CONTRATTO DELL'"INCONTINENTE" MENTANA, IN SCADENZA A FINE ANNO, CHE PARE PREVEDA UN SOSTANZIALE AUMENTO - VA DETTO CHE, OLTRE A PREDILIGERE FLORIS COME CONDUTTORE, L'EDITORE CAIRO NON HA MAI GRADITO LE IMPRESE EDITORIALI DI CHICCO EXTRA-LA7: IL SITO OPEN, LA RIVISTA DI GEOPOLITICA "DOMINO", IL MENSILE DI ECONOMIA "ECO"...
DAGOREPORT - SALUTAME ER PAPA! PERCHÉ MELONI HA ORDINATO A GIORGETTI E VALDITARA DI DISERTARE GLI "STATI GENERALI DELLA NATALITÀ"? COME MAI LEI, ''DONNA-MADRE-CRISTIANA'', HA RIFIUTATO L’INVITO (GIA' PRIMA DELLA CONTESTAZIONE A ROCCELLA), A UN EVENTO PRESENTE BERGOGLIO? - LA DUCETTA, ACCUSATA DI “DERIVA ORBANIANA SUI DIRITTI DELLE DONNE (PRO-VITA NEI CONSULTORI) HA PREFERITO SMARCARSI DA TEMI DIVISIVI IN VISTA DELLE EUROPEE. MAGARI TEMEVA DI FINIRE CONTESTATA DAI CATTOLICI ANCHE PER L’AFFOSSAMENTO DEL “FAMILY ACT” - L'IRA ECCLESIALE ESPRESSA DALL’ORGANIZZATORE DEGLI "STATI GENERALI DELLA NATALITÀ", GIGI DE PALO. OGGI A ROMA, ACCANTO AL PONTEFICE, NON L'HA TOCCATA PIANO: “CI SIAMO SENTITI ABBANDONATI DALLE ISTITUZIONI. COME SE TOGLIERE LA PAROLA A UN MINISTRO FOSSE PIÙ GRAVE DI TOGLIERLA A UNA MAMMA ALL'OTTAVO MESE DI GRAVIDANZA…” - VIDEO
DAGOREPORT – L’INTERESSE DI FLAVIO BRIATORE PER GENOVA NON DERIVA SOLO DALL’AMICIZIA CON GIOVANNI TOTI: IL “BULLONAIRE” NEI MESI SCORSI HA FATTO PRESSING SU PIERFRANCESCO VAGO, EXECUTIVE CHAIRMAN DI MSC E GENERO DEL PATRON, GIANLUIGI APONTE. L’OBIETTIVO DELL’EX SOCIO DI DANIELA SANTANCHÈ? PORTARE SULLE NAVI DA CROCIERA DEL COLOSSO LIGURE-SVIZZERO LA SUA CATENA, “CRAZY PIZZA”. RISPOSTA SECCA DI APONTE? UNA BELLA PIZZA IN FACCIA…
FLASH! – MAI DIRE RAI: ANDATO A VUOTO IL TENTATIVO CON TAJANI DI ESSERE IN QUOTA FORZA ITALIA, AL FINE DI CONQUISTARE LA POLTRONA DI DIR. GEN., ROBERTO SERGIO HA PROVATO AD ADESCARE I MELONI DI VIALE MAZZINI CON LA RIDICOLA “CENSURA” A SERENA BORTONE – ROSSI, CHE AVEVA ISSATO SERGIO PRO TEMPORE A AD, SI SENTE “TRADITO” PER LE SUE TRAME DI RESTARE AL SUO POSTO – COME DIR. GEN., ACCANTONATO CIANNAMEA, LA LEGA RICICCIA MARANO MEZZOBANANO. TROPPO ESPERTO ED ABILE, NON E’ GRADITO A ROSSI (CHE NE FAREBBE A MENO DEL DIR. GEN.) - COMUNQUE, DA QUI A LUGLIO, TUTTO PUO' CAMBIARE…