25 feb 2024 19:24

FRIGNA, RAGAZZO, FRIGNA – ROBERTO VECCHIONI, OSPITE DI “IN ALTRE PAROLE”, SU LA7, SI METTE A PIANGERE PER LE MANGANELLATE DATE DALLA POLIZIA AI MANIFESTANTI PRO-PALESTINA A PISA: “NON SONO COSE DA VEDERE. NO, SI DEVONO VEDERE, MA NON SONO COSE CHE POSSONO SUCCERE. NON DEVONO SUCCEDERE, NOI NON SIAMO COSÌ…” – GELO IN STUDIO PER LA REAZIONE DEL CANTAUTORE, E GRAMELLINI PROVA A RIPRENDERE IL FILO DEL DISCORSO… - VIDEO