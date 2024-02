FRITTO È BUONO TUTTO. MA NON ESAGERIAMO... – IN COREA DEL SUD SONO DIVENTATI DI TENDENZA SUI SOCIAL I VIDEO DI RAGAZZI CHE FRIGGONO E MANGIANO GLI STUZZICADENTI VERDI CHE, DI SOLITO, SI TROVANO NEI LOCALI PER IL FINGER FOOD – FATTI DI AMIDO MESCOLATO A COLORANTI ARTIFICIALI, SONO BIODEGRADABILI MA NON COMMESTIBILI – IL MINISTERO DELLA SICUREZZA ALIMENTARE DI SEUL HA LANCIATO L'ALLARME MA IL FENOMENO RESTA VIRALE… – VIDEO

stuzzicadenti fritti e mangiati in corea del sud 3

Fritto è buono tutto. Anche gli stuzzicadenti. È questa la nuova abitudine – ma da non ripetere a casa – di tendenza su Instagram, Tik Tok e YouTube in Corea del Sud, dove sono diventati virali i video di alcune persone che friggono e mangiano stuzzicadenti. Il Ministero dell’Alimentazione del Paese ha prontamente raccomandato di non farlo, assumendo una posizione di cautela di fronte ad un trend su cui ancora si nutrono dubbi e preoccupazioni.

Gli stuzzicadenti: composizione e utilizzo

Gli stuzzicadenti ora virali sui social sono fatti di amido o fecola di patate mescolata con sorbitolo, allume e coloranti artificiali. Sono considerati ecologici e biodegradabili e sono utilizzati, di solito, nei ristoranti e per mangiare finger food. Rientrano, inoltre, nella categoria di “prodotti sanitari”: si tratta di oggetti di uso quotidiano che entrano a diretto contatto con il corpo, proprio come bicchieri e posate usa e getta.

stuzzicadenti fritti e mangiati in corea del sud 2

[...] Il Ministero dell’Alimentazione della Corea del Sud si è espresso negativamente sulla possibilità di ingerirli in un post su X. “Gli stuzzicadenti non sono un prodotto commestibile”, ha affermato. “Stiamo garantendo la sicurezza nell'uso dei prodotti sanitari stabilendo standard per i loro componenti, metodi di produzione e utilizzo, ma sconsigliamo di mangiare stuzzicadenti di amido poiché non è stato confermato che siano sicuri per il consumo”.

