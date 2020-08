3 ago 2020 11:15

LA FRODE DEL VIRUS – INDAGATI IN CAMPANIA IL CONSIGLIERE REGIONALE LUCA CASCONE E IL PRESIDENTE DELLA CENTRALE ACQUISTI IN SANITÀ CORRADO CUCCURULLO E IL MANAFER DELLA ASL NAPOLI 1 CIRO VERDOLIVA: L’INCHIESTA IPOTIZZA UNA TURBATIVA D’ASTA SULLA REALIZZAZIONE DEGLI OSPEDALI COVID IN CAMPANIA - IN PARTICOLARE NEL MIRINO C’È IL MAXI APPALTO DA 18 MILIONI PER LA REALIZZAZIONE DEI CENTRI MODULARI..