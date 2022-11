FRONTE DEL PORTO – È COMINCIATO LO SBARCO DELLA NAVE “RISE ABOVE” A REGGIO CALABRIA: A BORDO C’ERANO ANCHE TRE BAMBINI DI POCHI MESI, E UNA QUARANTINA DI MINORI, MA L’EQUIPAGGIO NON PUÒ SCENDERE – IL “PIZZINO” DEL MINISTRO FRANCESE, LAURENCE BOONE (QUELLA CHE VOLEVA “VIGILARE SULL’ITALIA”): “VANNO APPLICATE LE REGOLE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE”. INTANTO I LEGALI DELLA “HUMANITY 1”, CHE BATTE BANDIERA TEDESCA, HANNO PRESENTATO RICORSO AL TRIBUNALE DI CATANIA PER ORDINARE LO SBARCO IMMEDIATO DEI MIGRANTI ANCORA A BORDO

MIGRANTI:FRANCIA A ITALIA,APPLICARE DIRITTO INTERNAZIONALE

(ANSA) - Nel corso dell'incontro con il Ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, "ho anche sottolineato la necessità di applicare le regole del diritto internazionale riguardo le navi umanitarie, tra cui la Ocean Viking, e ho ricordato che la Francia è al fianco dell'Italia nel quadro del meccanismo di solidarietà europeo": lo scrive in un tweet la segretaria di Stato agli Affari europei, Laurence Boone, che ieri ha ricevuto a Parigi l'omologo italiano, Raffaele Fitto.

MIGRANTI: RISE ABOVE ARRIVATA IN PORTO A REGGIO CALABRIA

(ANSA) - La nave Rise Above è appena arrivata al porto di Reggio Calabria dove ha attraccato al molo di ponente. La nave è stata scortata da 2 motovedette della Guardia di finanza e della Capitaneria di porto. Tra poco inizieranno le operazioni di sbarco degli 89 migranti a bordo.

Da giorni la nave della ong Mission Lifeline si trovava davanti alla costa orientale della Sicilia in attesa dell'assegnazione di un porto. Cosa che è avvenuta ieri sera. Secondo quanto si è appreso i migranti sbarcheranno tutti, a differenza della Geo Barents e Humanity one a Catania, perché quello della Rise Above è considerato come un evento Sar.

MIGRANTI: A BORDO RISE ABOVE UNA QUARANTINA DI MINORI

(ANSA) - A bordo della nave Rise Above, giunta dopo le 7.30 nel porto di Reggio Calabria, dalle prime notizie giunte dall'imbarcazione, tra gli 89 migranti vi sarebbero una quarantina di minori tra cui 8 bambini. I migranti provengono da Costa d'Avorio, Guinea Tunisia, Egitto, Camerun, Burkina Faso e Liberia.

Ultimato lo sbarco, i migranti verranno portati nella palestra della scuola "Boccioni" di Gallico nella zona nord di Reggio Calabria. La struttura è stata adibita ad accogliere i migranti in attesa che gli stessi vengano trasferiti secondo il riparto stabilito dal ministero dell'interno. Al porto di Reggio Calabria le operazioni sono coordinate dalla Prefettura. Sul posto ci sono polizia, guardia di finanza, capitaneria di porto, protezione civile e l'associazione Medici del mondo.

MIGRANTI: RISE ABOVE, COMINCIATO LO SBARCO A REGGIO

(ANSA) - E' cominciato lo sbarco dalla nave Risi Above, arrivata stamani nel porto di Reggio Calabria. A bordo vi sarebbero anche tre bambini di pochi mesi. Dalle indicazioni ricevute, dalla nave della ong Mission Lifeline sbarcheranno tutti i migranti. La Ong, infatti, ha ottenuto il 'place of safety' dal Viminale e potrà sbarcare tutti in quanto il soccorso effettuato dalla nave della ong tedesca, secondo quantto si apprende, è considerato dalle autorità italiane un evento 'Sar', a differenza di quelli della Geo Barents e della Humanity 1.

HUMANITY PRESENTA RICORSO A TRIBUNALE CATANIA PER SBARCO

(ANSA) - E' stato presentato il ricorso dei legali della Humanity 1 al Tribunale civile di Catania con cui si chiede al giudice di ordinare lo sbarco immediato dei 34 migranti rimasti ancora a bordo. E' stato inviato con il metodo telematico dal legale della ong tedesca, l'avvocato Riccardo Camporicco. E' ancora in preparazione il ricorso che sarà presentato al Tar del Lazio contro il provvedimento che impone al comandante della nave di lasciare il porto di Catania con i migranti a bordo, disposizione che non ha una scadenza.

MIGRANTI: EQUIPAGGIO RISE ABOVE NON PUÒ SCENDERE DA NAVE

(ANSA) - Non è stato possibile per i giornalisti, dopo che è stato ultimato lo sbarco degli 89 migranti a bordo nel porto di Reggio Calabria, parlare con l'equipaggio della nave Rise Above gestita dalla ong "Mission Lifelive", che ha salvato i migranti e che, con loro, è rimasto per giorni al largo della costa orientale della Sicilia in attesa che gli venisse assegnato un porto. Le operazioni di sbarco si sono svolte nel massimo della tranquillità ma fino a questo momento le autorità italiane non hanno concesso ai componenti dell'equipaggio di scendere dalla nave.

