Estratto dell'articolo di Anais Ginori e Alessandra Ziniti per www.repubblica.it

La Francia aprirà il porto di Marsiglia allo sbarco della Ocean Viking. La nave di Sos Mediterranée, che da tre giorni era ferma in acque internazionali all'altezza del porto di Catania, è in movimento da alcune ore e viaggia in una direzione del porto francese. Sta per doppiare la punta sud della Sicilia, sotto Pachino e punta al Mediterraneo occidentale.

Il ministero dell'Interno francese si prepara a uno sbarco a Marsiglia già a partire da giovedì e fa sapere che non ci sarà nessuna selezione, verranno fatti scendere tutti e poi registrati come richiedenti asilo. L'arrivo della nave di Sos Mediterranée in un porto francese è un fatto inedito dall'inizio della crisi migratoria. [...]

Emmanuel Macron e Giorgia Meloni erano entrambi in Egitto ieri, a Sharm el Sheikh per la Cop27. Il leader francese ha insistito sul dovere dell'Italia di aprire i suoi porti alle navi che trasportano persone soccorse in mare. La Francia aveva anche dato disponibilità a farsi carico di una parte dei richiedenti asilo sbarcati in Italia, come già in passato. Una soluzione, questa, già prevista dal patto di redistribuzione in vigore in Europa, che l'Italia ritiene assolutamente insufficiente.

L'aggravarsi della situazione a bordo dell'Ocean Viking ha costretto però, evidentemente, le autorità a prendere decisioni rapide. "Lo sbarco a Marsiglia si svolgerà sotto la supervisione della Prefettura. "Non ci sono restrizioni possibili, tutti hanno diritto di presentare la domanda di asilo", raccontano fonti del ministero dell'Interno francese.

Un fatto politicamente molto rilevante per l'Italia e per l'Europa tutta. La Francia dà infatti prova di grande senso di responsabilità non essendo infatti tenuta in alcun modo a offrire assistenza o il porto alla Ocean Viking che batte bandiera norvegese. E anche la Sos Mediterranée non è una Ong francese.

Ancora questa mattina, dalla nave, è stato lanciato un accorato appello alle autorità: " La situazione a bordo della Ocean Viking è disperata. Ci sono 234 persone, tra cui 55 minori dei quali 43 non accompagnati, il più piccolo ha tre anni. Le donne sono 15. La nave è in attesa in mare da 20 giorni, abbiamo fatto più di 30 richieste alle autorità per un porto sicuro. Diciassette persone hanno bisogno di diagnosi a terra, 3 di essere ospedalizzate, una ha la polmonite e non risponde agli antibiotici. Di tutto questo le autorità sono state infornate passo passo", ha detto il portavoce Francesco Creazzo.

Nei giorni scorsi, la nave si era rivolta anche alle autorità spagnole, greche e francesi. Oggi la richiesta è stata rivolto di nuovo alla Francia. [...]

