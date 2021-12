PER FRONTEGGIARE IL COVID SARA' NECESSARIO "UN RICHIAMO ANNUALE CON VACCINI CHE SIANO AGGIORNATI ALLE VARIANTI, COME CON L'INFLUENZA" - PER FRANCESCO VAIA, DIRETTORE DELLO SPALLANZANI, "NON DEVE ESSERE UN DRAMMA. NE USCIREMO" - LA VARIANTE OMICRON "SUBENTRERA' ALLA DELTA. NON SEMBRA PIU' PATOGENA E NON STA DESTANDO ALLARME, ANCHE SE DOBBIAMO CONSIDERARE CHE LA POPOLAZIONE SUDAFRICANA E' MOLTO GIOVANE..."

Da open.online

TERZA DOSE VACCINI

Per fronteggiare Covid-19 sarà necessario un richiamo ogni anno come per l’antinfluenzale. Parola di Francesco Vaia, direttore generale dell’ospedale Spallanzani di Roma, che su Omicron spiega: «I dati che arrivano dal Sudafrica non giustificano allarmismi».

Vaia, a colloquio oggi con il Fatto Quotidiano, dice che questo è il modo per superare l’emergenza: «Come per l’influenza, fare un richiamo annuale con vaccini che siano però aggiornati alle varianti. La vaccinazione annuale non deve essere un dramma e dobbiamo adottare misure che facciano delle famiglie le nostre alleate, non spaventarle. Con il sorriso e con il buon senso. Ne usciremo, ci siamo».

Sulla Omicron Vaia dice che «la variante subentrerà alla Delta (che già era subentrata all’Alfa e che potrebbe a sua volta essere sostituita da altra ancora). Non sembra più patogena e non sta destando allarme per cui si potrebbe pensare addirittura ad una variante più benigna, seppur dobbiamo però considerare che la popolazione sudafricana è molto giovane e, quindi, come ci ha insegnato la pandemia meno soggetta a malattia, soprattutto grave.

Ma i colleghi sudafricani sono ottimisti e auspicano, tra l’altro, una revisione delle misure di chiusura da parte degli altri Stati e io credo che abbiano validi motivi. Non dobbiamo avere paura. Non vi sono affatto motivi. In Italia abbiamo pochissimi casi e scarsamente rilevanti clinicamente; allo Spallanzani, ad esempio, allo stato zero».

