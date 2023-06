FU VERA CONTROFFENSIVA? AI POSTERI L’ARDUA SENTENZA – I RUSSI SOSTENGONO DI AVER FERMATO L’AVANZATA DI KIEV NEL DONESTK, MA DA KIEV SMENTISCONO: “VOGLIONO DISTOGLIERE L’ATTENZIONE DALLA SCONFITTA A BAKHMUT”. QUALCOSA, COMUNQUE SI STA MUOVENDO – QUESTA MATTINA È STATA BOMBARDATA UNA DIGA NELLA REGIONE DI KHERSON: SI RISCHIA UNA CATASTROFE, MA È SUBITO RIPARTITA LA PROPAGANDA INCROCIATA

ZELENSKY CONVOCA IL CONSIGLIO DI SICUREZZA NAZIONALE

GUERRA IN UCRAINA - ZELENSKY VS PUTIN - MEME BY GIAN BOY

(ANSA-AFP) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha convocato con urgenza il Consiglio di sicurezza nazionale dopo l'attacco alla diga e alla centrale idroelettrica di Kakhovka: lo ha annunciato il capo dell'ufficio del presidente, Andriy Yermak.

"Centrale idroelettrica di Kakhovka. Un altro crimine di guerra commesso da terroristi russi. Il presidente ha convocato il Consiglio di sicurezza nazionale", ha scritto Yermak su Telegram.

KIEV, 'LE FORZE RUSSE HANNO ATTACCATO LA DIGA DI KAKHOVKA'

droni attaccano mosca 30 maggio 2023 9

(ANSA) - Le forze russe hanno fatto saltare in aria la diga di Kakhovka, nella parte controllata da Mosca della regione di Kherson: lo ha reso noto l'esercito di Kiev, come riporta il Guardian.

MOSCA, DIGA NOVA KAKHOVKA SEMIDISTRUTTA DA BOMBE UCRAINE

(ANSA) - La diga di Nova Kakhovka, nella provincia ucraina di Kherson, è stata "parzialmente distrutta" a causa di bombardamenti ucraini, secondo quanto afferma il ministero delle Emergenze russo, citato dall'agenzia Ria Novosti. Il ministero afferma che non c'è pericolo per la popolazione delle regione.

ZELENSKY, 'I TERRORISTI RUSSI VANNO SCACCIATI DAL PAESE'

attacco russo a kiev

(ANSA) - "Terroristi russi. La distruzione della diga della centrale idroelettrica di Kakhovka conferma per il mondo intero che devono essere scacciati da ogni angolo della terra ucraina. A loro non dovrebbe essere lasciato un solo metro, perché usano ogni metro per il terrore.

Solo la vittoria dell'Ucraina restituirà la sicurezza. E questa vittoria arriverà. I terroristi non potranno fermare l'Ucraina con acqua, missili o altro. Tutti i servizi funzionano. Ho convocato il Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale. Si prega di diffondere solo informazioni ufficiali e verificate": lo scrive su Twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

DIGA NOVA KHAKOVKA NECESSARIA A RUSSI PER ACQUA A CRIMEA

MEME ZELENSKY PUTIN

(ANSA) - La diga di Nova Khakovka, in Ucraina, controllata dai russi, che secondo le autorità locali è stata danneggiata oggi da un bombardamento ucraino, è un impianto strategico per il rifornimento di acqua alla Crimea, annessa alla Russia. Il capo della locale amministrazione filorussa, Vladimir Leontiev, citato dall'agenzia Ria Novosti, ha tuttavia detto che le forniture idriche alla penisola non dovrebbero essere interrotte.

KIEV, 'ATTACCO A DIGA METTE A RISCHIO MIGLIAIA DI CIVILI'

(ANSA) - "La Russia ha distrutto la diga di Kakhovka infliggendo probabilmente il più grande disastro tecnologico d'Europa degli ultimi decenni e mettendo a rischio migliaia di civili. Questo è un atroce crimine di guerra. L'unico modo per fermare la Russia, il più grande terrorista del 21mo secolo, è scacciarla dall'Ucraina", lo scrive su Twitter il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba.

drone esplode vicino al cremlino 1

MISTERO SULLA CONTROFFENSIVA UCRAINA MOSCA: GIÀ RESPINTA. KIEV: DELIRANO

Estratto dell’articolo di Giuseppe Agliastro per il “Corriere della Sera”

L'Ucraina ha lanciato la controffensiva di cui si parla da mesi? O è ancora in una fase preparatoria? Difficile dirlo al momento. Dal fronte arrivano notizie parziali e contrastanti, ma qualcosa sembra essere cambiato. La Russia sostiene di aver respinto nel sangue un massiccio attacco delle truppe ucraine vicino Donetsk.

droni attaccano mosca 30 maggio 2023 13

L'Ucraina smentisce fermamente la narrazione di Mosca definendola «delirante» e accusa il Cremlino di voler «distogliere l'attenzione» da una «sconfitta» nella zona di Bakhmut, e conferma di condurre «azioni offensive» in alcuni settori. Almeno quest'ultima informazione pare in sintonia con quelle rilasciate da alcuni funzionari russi e, soprattutto, da alcuni anonimi funzionari americani interpellati dal New York Times secondo i quali l'esercito ucraino avrebbe intensificato i suoi attacchi, «una possibile indicazione che la controffensiva sia iniziata».

[…] Le forze russe sostengono di aver respinto «un'offensiva nemica su larga scala in cinque settori» a Sud di Donetsk, dove - secondo Mosca - l'esercito ucraino avrebbe mandato all'attacco «senza successo» 6 battaglioni meccanizzati e 2 di tank. La Russia afferma che nell'operazione le truppe ucraine avrebbero perso 300 soldati e 16 carri armati. […] Kiev da parte sua smentisce tutto.

droni attaccano mosca 30 maggio 2023 10

[…] L'Ucraina sostiene invece di aver guadagnato terreno nella zona di Bakhmut, dilaniata da mesi di violenze. […]

droni attaccano mosca 30 maggio 2023 12 droni attaccano mosca 30 maggio 2023 8 contraerea russa in azione contro i droni