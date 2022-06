FUGA DA BIG TECH – SI È DIMESSO A SORPRESA ANCHE DAVE CLARK, SUPER MANAGER RESPONSABILE DELLA DIVISIONE CONSUMER DI AMAZON: ERA NELLA SOCIETÀ DI BEZOS DA 23 ANNI – DALLA PANDEMIA AVEVA INIZIATO A COVARE INSOFFERENZA, SOPRATTUTTO PER LA GESTIONE DI MAGAZZINI E CENTRI DI DISTRIBUZIONE – IL SUO ADDIO SEGUE DI QUALCHE ORA QUELLO DI SHERYL SANDBERG DA FACEBOOK: CHE STA SUCCEDENDO NELLE AZIENDE TECNOLOGICHE AMERICANE?

Cambio ai vertici di Amazon.

dave clark amazon

Dave Clark, il super manager responsabile della divisione consumer, si dimette a sorpresa.

Un addio dopo 23 anni che coincide con il rallentamento della crescita delle cruciali attività di ecommerce della società.

"Gli ultimi anni sonio stati i più difficili e imprevedibili della storia della divisione consumer e sono particolarmente riconoscente a Dave per la sua leadership", afferma l'amministratore delegato di Amazon Andy Jassy augurando di poter svelare i piani per la successione di Clark in un paio di settimane.

jeff bezos amazon

Le attività logistiche di Amazon, che ricadevano sotto la supervisione di Clark, sono state messe a dura prova durante la pandemia costringendo il colosso delle vendite online ad ampliare la propria rete per velocizzare le consegne. Con la fine dei lockdown però Amazon si è ritrovata con troppo spazio e troppi magazzini e ora, secondo indiscrezioni riportate dal Wall Street Journal, sta cercando di subaffittare migliaia di metri quadrati di depositi o rinegoziare i contratti siglati.

andy jassy

Fra le tensioni per i centri di distribuzione e lo spostamento di Clark da Seattle a Dallas, i segnali di una sua possibile uscita erano davanti agli occhi di molti. Il suo passo indietro, effettivo dall'1 luglio, arriva a meno di un anno da quando Jassy ha assunto la leadership di Amazon da Jeff Bezos, che ha deciso di dedicarsi soprattutto a Blue Origin, la sua società spaziale. Per Jassy si è trattato di un anno difficile, con Amazon che ha svelato in aprile il suo primo rosso trimestrale in sette anni e certificato un calo della domanda dopo due anni di volata con la pandemia.

