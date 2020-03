SPADAFORA CHIEDE LA TRASMISSIONE IN CHIARO DELLE PARTITE DELLA SERIE A: LA FIGC È D'ACCORDO MA LA LEGA CALCIO, CHE DETIENE I DIRITTI, DICE NO - IL GOVERNO DOVREBBE FARE UN DECRETO LEGGE PER MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO PERCHÉ IL CONTRATTO DELLA LEGA DI SERIE A PREVEDE SOLO TRASMISSIONI IN PAY TV. 'SKY' COMUNQUE HA UNA SUA EMITTENTE, TV8, CHE TRASMETTE IN CHIARO. C'È IL TIMORE CHE QUESTA STAGIONE NON POSSA ESSERE COMPLETATA: IN CASO DI UN CALCIATORE POSITIVO (O UN ALLENATORE O UN MASSAGGIATORE), TUTTA LA SQUADRA DEVE ESSERE MESSA IN QUARANTENA E..