9 giu 2024 08:50

UNA FUGA FINITA IN...FIASCO – UN DETENUTO, AMMESSO DA UN MESE AL LAVORO ESTERNO, NON RIENTRA NEL CARCERE DI BRISSOGNE, IN VAL D’AOSTA, E SCAPPA AL BAR PER UBRIACARSI – IL RACCONTO DA RIDERE DELLA FUGA DELL'UOMO CHE APPENA HA VISTO GLI AGENTI SE L'È DATA A GAMBE LEVATE SGOMMANDO IN MACCHINA IN DIREZIONE COURMAYER FINO A CHE E' STATO ARRESTATO "IN STATO DI ALTERAZIONE" VICINO A UN LOCALE...