IO TI SPIEZIA IN DUE - IL MILAN PENSA AL RITORNO CON L’INTER IN CHAMPIONS E AFFONDA A LA SPEZIA, SI COMPLICA LA CORSA CHAMPIONS - I ROSSONERI CROLLANO NELLA RIPRESA SOTTO I GOL DI WISNIEWSKI ED ESPOSITO (GIOVANILI DELL’INTER). PIOLI RESTA QUINTO, A - 4 DALLA LAZIO E A - 2 DALL’INTER, CHE GIOCHERÀ IN SERATA. LO SPEZIA SALTA A 30 E RAGGIUNGE IL VERONA, IN CAMPO DOMANI, AL TERZULTIMO POSTO….