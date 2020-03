FUGA DA NEW YORK – CLIO MAKEUP SCAPPA DALLA GRANDE MELA: “NON È PIÙ UNA CITTÀ SICURA PER NOI, SOPRATTUTTO NELLE MIE CONDIZIONI (È INCINTA DELLA SECONDA FIGLIA). QUANDO ABBIAMO VISTO CHE LA GENTE FA LA FILA FUORI DAI NEGOZI DI ARMI ABBIAMO INIZIATO AD AVERE PAURA. NON SO COSA ACCADRÀ CON IL PARTO E…” – VIDEO

CORONAVIRUS, CLIO MAKEUP IN FUGA DA NEW YORK: HO PAURA, QUI LA GENTE COMPRA ARMI

Da www.lastampa.it

coronavirus, clio makeup scappa da new york 3 fila in un negozio di armi negli usa 5

"Come potete vedere dallo sfondo alle mie spalle non siamo più a New York", così inzia il video messaggio della nota truccatrice Clio Zammatteo, conosciuta sul web come Clio MakeUp. Nata a Belluno, vive da anni nella Grande Mela, insieme al marito e alla figlia di 2 anni e mezzo, e ora è in attesa di una seconda bambina. Clio ha affidato alle storie di Instagram (dove ha quasi 3 milioni di follower) il racconto della decisione di lasciare New York a seguito dell'emergenza da coronavirus per trasferirsi da una sua amica che vive lontana dalle grandi città.

fila in un negozio di armi in california

"New York - ha spiegato con la voce rotta - non era più da considerarsi una città sicura per noi, soprattutto nelle mie condizioni. Quando abbiamo visto che la gente fa la fila fuori dai negozi di armi anziché ai supermercati per comprare carta igienica, quando abbiamo capito che il popolo americano non è per niente uguale al popolo italiano - che canta dai balconi -, abbiamo iniziato ad aver paura della reazione della gente più che del virus". "Non so cosa accadrà con il parto imminente: qua non ho neanche il dottore. Però almeno mi sento sicura e la famiglia viene prima di tutto. Come si dice in Italia: andrà tutto bene", ha aggiunto.

