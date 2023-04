FUGA DAL SUDAN! – UE E USA PREPARANO L'EVACUAZIONE DEI LORO CITTADINI DAL PAESE AFRICANO, NEL QUALE È IN CORSO UNA GUERRA FRA ESERCITO REGOLARE E PARAMILITARI GUIDATI DA MOHAMED HAMDAN DAGALO, DETTO "HEMEDTI", LEGATO AL GRUPPO WAGNER E ALLA RUSSIA – UN OPERATORE UMANITARIO E UN AMERICANO SONO RIMASTI UCCISI NEGLI SCONTRI A FUOCO – FINORA SONO PIÙ DI QUATTROCENTO LE VITTIME ACCERTATE DALL'OMS

L'Unione europea pianifica l'evacuazione dei suoi cittadini dalla capitale sudanese Khartoum appena la situazione della sicurezza lo consentirà. "Stiamo provando a coordinare un'operazione per evacuare i nostri civili dalla città, la cui situazione è ora ad alto rischio.

Stiamo lavorando a differenti opzioni per evacuare le persone", ha detto un funzionario dell'Ue. "Al momento, la valutazione di coloro che operano sul campo, tra cui l'ambasciata Ue, è che non ci sono le condizioni di sicurezza per procedere con un'operazione di questo tipo", ha aggiunto, mentre non si fermano i combattimenti tra l'esercito e i paramilitari.

"Ci stiamo preparando ad evacuare l'ambasciata in Sudan se necessario, ma non siamo ancora arrivati a quel punto". Lo ha detto il portavoce della sicurezza nazionale americana, John Kirby […]

Un cittadino americano è rimasto ucciso negli scontri in Sudan. Lo ha annunciato il dipartimento di Stato Usa precisando di essere in contatto con la famiglia. Al momento non si hanno altre informazioni se non che l'uomo non lavorava per l'ambasciata degli Stati Uniti a Khartum.

E' rimasto ucciso in Sudan un operatore umanitario dell'Oim, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Lo riferisce da Ginevra la stessa agenzia dell'Onu in un comunicato, in cui si specifica che "il veicolo su cui viaggiava con la sua famiglia è stato colpito in uno scambio di colpi di arma da fuoco fra le due parti belligeranti".

Sono 413 le persone morte e 3.551 quelle rimaste ferite negli scontri tra l'esercito e i paramilitari delle Forze di supporto rapido in Sudan. Lo rende noto l'Organizzazione mondiale della Sanità. [...]

