PER UNA VOLTA C’È UNA BUONA NOTIZIA: L’EUROPA L'HA SCAMPATA E HA EVITATO RECESSIONE ECONOMICA – CERTO NON C’È DA GIOIRE, IN ITALIA LA CRESCITA SI È FERMATA, MA NON COSÌ TANTO COME CI SI ASPETTAVA: TRA GUERRA ED INFLAZIONE IL PIL DEL NOSTRO PAESE PER IL 2022 REGISTRA UN -0,1% E CHIUDE A 3,9% (SEMPRE MEGLIO DEL 3,7% STIMATO DAL GOVERNO) – L’INFLAZIONE È UN DRAMMA PER I LAVORATORI ITALIANI: IL DIVARIO TRA BUSTE PAGA E PREZZI È DEL 7,6%...