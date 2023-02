15 feb 2023 08:00

IL FUMO FA MALE ALLA SALUTE, MA ANCHE AL PORTAFOGLIO – DA OGGI SERVIRANNO DAI 10 AI 20 CENTESIMI IN PIÙ PER OGNI PACCHETTO DI SIGARETTE, SIGARI E ALTRI PRODOTTI PER FUMATORI – È UN EFFETTO DI UNA NORMA DELL'ULTIMA LEGGE DI BILANCIO CHE ALZA LE ACCISE. COSI’ LO STATO CONTA DI INCASSARE 131 MILIONI IN PIÙ QUEST'ANNO. DUE ALTRI AUMENTI SONO PREVISTI L'ANNO PROSSIMO E NEL 2025