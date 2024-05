FUMO NEGLI OCCHI - NONOSTANTE IL NUMERO DI FUMATORI IN ITALIA SIA DIMINUITO NEGLI ULTIMI 15 ANNI, PASSANDO DAL 30% AL 24%, IL TABAGISMO CRESCE TRA I PIU' GIOVANI - CIRCA UN TERZO DEI RAGAZZI ITALIANI USA ALMENO UN PRODOTTO TRA SIGARETTA TRADIZIONALE, TABACCO RISCALDATO O SIGARETTA ELETTRONICA, O ADDIRITTURA PIU' PRODOTTI CONTEMPORANEAMENTE...

(ANSA) - Diminuiscono i fumatori in Italia nell'arco degli ultimi 15 anni, passando dal 30% del 2008 al 24% del 2023. La quota di chi non riesce a smettere di far uso di sigarette resta tuttavia importante: se la maggioranza degli adulti tra i 18 e i 69 anni non fuma (59%) o ha smesso di fumare (17%), un italiano su quattro è fumatore (24%). E questa percentuale cresce tra i giovani, di cui il 30,2% usa almeno un prodotto tra sigaretta tradizionale, tabacco riscaldato o sigaretta elettronica.

Sempre in questa fascia di età raddoppia il policonsumo, ovvero l'utilizzo contemporaneo di diversi prodotti. Lo evidenziano i dati dell'Istituto superiore di sanità (Iss), resi noti in vista della giornata mondiale senza tabacco del 31 maggio.

"Negli ultimi 15 anni la percentuale di fumatori si è ridotta, ma troppo lentamente. Erano il 30% nel 2008, adesso si attestano al 24% - afferma il presidente dell'Iss, Rocco Bellantone - Questo processo va accelerato puntando sulla prevenzione, che deve partire dalle scuole. Sono infatti proprio le scuole uno dei luoghi principali in cui costruire una socialità tra i bambini e ragazzi che punti a promuovere stili di vita sani, come l'abitudine a non fumare".

