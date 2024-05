IL FUNDRAISING DEL TERRORE – HEZBOLLAH HA LANCIATO UNA CAMPAGNA DI RACCOLTA FONDI PER ACQUISTARE ARMI PER PORTARE AVANTI LA GUERRA CONTRO ISRAELE - IL MOVIMENTO ARMATO LIBANESE, ALLEATO DELL'IRAN, HA PUBBLICATO SUI SOCIAL DUE VIDEO, CHE CONTENGONO SLOGAN COME “FINANZIA L'ACQUISTO DI UN MISSILE O DI UN DRONE”…

(ANSA) - Hezbollah, il movimento armato libanese alleato dell'Iran e impegnato da ottobre in un nuovo round armato con Israele, ha lanciato nelle ultime ore una campagna di raccolta fondi per acquistare armi in quella che si prospetta una lunga guerra di logoramento col nemico israeliano. Sui social network del Partito di Dio sono apparsi due video clip pubblicitari.

Il primo, della durata di una ventina di secondi e che si conclude con lo slogan 'finanzia l'acquisto di un missile', diffonde un numero di telefono della sedicente Associazione di sostegno alla resistenza islamica.

Il secondo video mostra un uomo che cammina su una strada con suo figlio, prima di alzare il dito al cielo verso un drone in volo. La clip si conclude con lo slogan "finanzia l'acquisto di un drone", accompagnato dagli stessi recapiti dell'associazione.

Chiamando al numero in sovrimpressione, l'operatore conferma che si tratta di una campagna di raccolta fondi per finanziare l'acquisto di attrezzature per Hezbollah e che ciascuno può donare la somma che desidera. Da ottobre a oggi, Hezbollah ha lanciato per lo più razzi e droni contro obiettivi militari israeliani a ridosso della linea blu di demarcazione tra i due paesi e in Alta Galilea.

Nei giorni scorsi Hezbollah ha effettuato quello che è stato definito il suo "primo attacco aereo su Israele", colpendo un gruppo di soldati a Metulla, utilizzando un drone armato di due razzi.

