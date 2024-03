AL FUNERALE DI NAVALNY LA FOLLA SFIDA PUTIN – A MOSCA OLTRE TREMILA PERSONE SI SONO PRESENTATE PER L'ULTIMO SALUTO ALL’OPPOSITORE DI “MAD VLAD” E HANNO SFILATO FINO AL CIMITERO – IN CHIESA INTONATO LO SLOGAN: "NON AVEVA PAURA E NOI NON ABBIAMO PAURA" – LA BARA APERTA, LA MUSICA DI “TERMINATOR” E LA SEPOLTURA SULLE NOTE DI “MY WAY” DI FRANK SINATRA – IMPEDITO L’ACCESSO IN CHIESA AI DIPLOMATICI STRANIERI – ALMENO UNA PERSONA È STATA ARRESTATA – VIDEO

Mosca. Una marea umana in processione verso il cimitero Borisov, al grido di «Navalny Navalny». pic.twitter.com/XEAcWCrHEL — Marco Fattorini (@MarcoFattorini) March 1, 2024

Onore a chi rende omaggio a #Navalny mettendoci la faccia, sfidando il dittatore #Putin e i suoi scherani (sostenuti dai #putiniani occidentali).

pic.twitter.com/thmeNeDB9E — Antonello Piroso (@Apndp) March 1, 2024

FUNERALI BLINDATI DI NAVALNY, FOLLA LANCIA FIORI SUL FERETRO E SCANDISCE SLOGAN

Estratto dell’articolo di Rosalba Castelletti per www.repubblica.it

funerale di alexei navalny - il corpo - foto repubblica

Si sono tenuti a Mosca i funerali di Aleksej Navalny, in una chiesa della periferia sud della capitale blindata per l’occasione. Ci sono stati almeno 2-3mila sostenitori. La folla ha accolto l'arrivo del feretro in chiesa con applausi e scandendone il nome. Hanno gridato anche "Non aveva paura e noi non abbiamo paura", uno degli slogan dell'oppositore, morto in un carcere russo il 16 febbraio scorso. Oscurato internet nella zona della chiesa. La folla ha poi accompagnato il feretro fino al cimitero, 2,5 km più in là. Impedito l’accesso in chiesa ai diplomatici stranieri.

LA BARA DI NAVALNY SEPOLTA SULLE NOTE DI 'MY WAY'

(ANSA) - La bara di Alexey Navalny è statacalata nella tomba sulle note di 'My Way' di Frank Sinatra. Loha riferito - riporta la Cnn - il team dell'oppositore durante una diretta della cerimonia di sepoltura. Il team di Navalny ha anche affermato che sta avendo problemi con la trasmissione a causa di disturbi di comunicazione sul posto. Problemi riscontrati, scrive l'emittente americana, anche dalla stessa Cnn.

TEAM NAVALNY, LA MUSICA DI TERMINATOR 2 AL CIMITERO

funerale di alexei navalny - il corpo - foto repubblica

(ANSA) - "Alexei considerava Terminator 2 il miglior film sulla terra. La musica della scena finale è stata suonata al suo funerale". Lo scrive su X la portavoce di Alexei Navalny, Kira Yarmish, postando un video di una tromba che suona mentre le persone, nel cimitero Borisovskoye, sfilano davanti al loculo dell'oppositore russo, chi lasciando un fiore, chi lanciando un bacio. (ANSA).

ALEXEI NAVALNY È STATO SEPOLTO NEL CIMITERO BORISOVSKOYE

(ANSA) - Alexei Navalny è stato sepolto al cimitero di Borisovskoye. Alla cerimonia sono stati ammessi solo i familiari.

I DIPLOMATICI OCCIDENTALI NON AMMESSI IN CHIESA PER NAVALNY

funerale di navalny 11

(ANSA) - Agli ambasciatori e ai diplomatici occidentali non è stato consentito l'ingresso in chiesa per i funerali di Alexei Navalny. I diplomatici hanno aspettato fuori come tanta altra gente. Al termine della cerimonia, quando il carro funebre ha sfilato per dirigersi al cimitero, l'incaricato d'affari italiano Pietro Sferra Carini ha lanciato un fiore rosso sull'auto come molti russi.

FUORI DALLA CHIESA LA GENTE ABBRACCIA LA MADRE DI NAVALNY

(ANSA) - La madre di Navalny, Lyudmila, è stata abbracciata da molte persone fuori dalla chiesa poco dopo la fine del servizio funebre. In un video condiviso sui social, e ripreso dalla Bbc, si vedono diverse persone avvicinarsi e abbracciarla, dicendo: "Grazie per tuo figlio" e "perdonaci".

ONG, UN ARRESTO AL FUNERALE NAVALNY,ALTRI 22 FERMI A MOSCA

(ANSA) - Almeno una persona è stata arrestata al funerale del leader dell'opposizione russa Alexey Navalny: lo ha riferito il gruppo di monitoraggio OVD-Info, ripreso dalla CNN, che sostiene che altre 22 persone sono state fermate mentre cercavano di lasciare le loro case per partecipare alla cerimonia.

