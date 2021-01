FUOCHI FATUI – A VENEZIA LA NOTTE DI CAPODANNO È STATO ORGANIZZATO UNO SPETTACOLO PIROTECNICO SOPRA AL CARCERE DI SANTA MARIA MAGGIORE – LA PROCURA HA APERTO UN FASCICOLO, SI PENSA CHE NON SIA UNA BRAVATA MA UN MESSAGGIO DESTINATO A QUALCHE DETENUTO ECCELLENTE OPPURE UN…

Da www.ilgazzettino.it

fuochi d'artificio sopra al carcere santa maria maggiore di venezia

Notte di fuoco nel veneziano quella fra San Silvestro e Capodanno. Sia in senso figurato che concreto. A base sempre di botti. Esplosi in aria ma anche dentro i cassonetti. Costringendo in quest’ultimo caso i pompieri a una ventina di interventi in mezza provincia.

Ma l’episodio che avrebbe provocato più scalpore tanto da far aprire un fascicolo in Procura sarebbe stato una sorta di spettacolo pirotecnico del tutto illegale andato in scena qualche secondo dopo la mezzanotte proprio sopra il carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia, tramite l’utilizzo di un cannoncino posizionato nell’immediata vicinanza dell’ingresso.

carcere santa maria maggiore venezia 1

In una zona che dire sorvegliata è ancora poco. Particolare questo che fa sembrare poco probabile che si sia trattato di una casualità o di una bravata ma anzi che autorizza a pensare a un atto organizzato in ogni dettaglio. Tanto che c’è qualcuno che ipotizza un messaggio destinato a qualche detenuto eccellente o anche un gesto di sfida nei confronti delle forze dell’ordine.

fuochi d'artificio sopra al carcere santa maria maggiore di venezia 4

Chiunque abbia organizzato l’impresa infatti ha messo in conto che poteva anche essere sorpreso, se non all’opera, anche nella fase di allontanamento, dato che in centro storico come in terraferma i controlli erano stato intensificati come da direttiva della Prefettura. In ogni caso nonostante i fuochi d’artificio abbiano fatto scattare l’allarme della struttura penitenziaria non si sarebbero registrati disordini interni tali da mettere a rischio la sicurezza e degli agenti e dei reclusi.

carcere santa maria maggiore venezia 2

Come detto quella a cavallo tra il 2020 e il 2021 è stata pure la notte dei roghi contro Veritas. Già perché i soliti incendiari se la sono presa con i contenitori per la raccolta della carta dislocati in mezza provincia. I pompieri sono stati allertati dai residenti a partire dalle 2.30: da Fossò a Mirano (via Pigafetta e a Veternigo), a San Donà (via Calvecchia per un principio di incendio sul terrazzo di un’abitazione).

fuochi d'artificio sopra al carcere santa maria maggiore di venezia 1

Più o meno uguale la segnalazione: rifiuti o cassonetti in fiamme. Con un alta concentrazione soprattutto a Marghera e Mestre, con Villabona, Chirignago, Favaro: via Pasqualigo, via Cima Gogna, Piazza Emmer, via Correnti, via Parco Ferroviario, via Monte Parulano. Tutti atti dolosi compiuti per divertimento e con sprezzo della cosa pubblica, senza la minima preoccupazione di provocare danni magari alle auto parcheggiate a pochi metri dalle piazzole prese di mira.

carcere santa maria maggiore venezia 3

Sul fronte delle sanzioni anti Covid, dalle forze dell’ordine nessuna segnalazione di situazioni trasgressive. Deserte le calli, le piazze e i campi di Venezia. Stesso scenario anche nel cuore di Mestre, con piazza Ferretto presidiata fino all’alba. Un bilancio che ricalca in sostanza quello dello scorso Natale. A vincere è stato il senso di responsabilità dei cittadini.

carcere santa maria maggiore venezia