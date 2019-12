IL FUOCO DELLA GELOSIA – FOLLIA IN GRAN BRETAGNA DOVE NELLA NOTTE DI NATALE UNA PERSONA INCAPPUCCIATA SI AVVICINA A UN’AUTO, LA COSPARGE DI BENZINA E LE DÀ FUOCO – PER LA PROPRIETARIA DELLA VETTURA DISTRUTTA NON CI SONO DUBBI: L’ARTEFICE È UNA COLLEGA DI LAVORO CHE LA PERSEGUITA DA UN ANNO E… - VIDEO

DAGONEWS

incendio auto notte di natale 5

Potrebbe esserci una folle vendetta per gelosia dietro l’incendio che ha distrutto un’auto nella notte di Natale a Reading, in Gran Bretagna: come si vede nelle immagini registrate da una telecamera di videosorveglianza intorno alle 2 di notte una persona si è avvicinata a una Mercedes, l’ha cosparsa di benzina e le ha dato fuoco.

incendio auto notte di natale 4

I pompieri sono intervenuti dopo cinque minuti, ma le fiamme avevano già distrutto la vettura e un’altra macchina parcheggiata a fianco. La polizia è ancora sulle tracce del piromane, ma per Ambreen Farooq, 19enne proprietaria dell’auto, non ci sono dubbi. Per lei sotto quel cappuccio si nasconde una collega che, da oltre un anno, la perseguita con messaggi sui social in cui esprime tutto il suo livore e la sua gelosia: «Non tollera che i miei genitori mi comprino tante cose.

incendio auto notte di natale 3

La situazione è degenerata dopo un viaggio. Non c’erano dubbi che i suoi messaggi di odio fossero rivolti a me e le ho inviato un messaggio. Di risposta mi ha graffiato la fiancata dell’auto e adesso l’incendio. La polizia ancora non è arrivata al colpevole, ma per me i due episodi sono collegati».

incendio auto notte di natale 1