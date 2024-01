22 gen 2024 09:12

FUOCO ALLE…POLVERINE! - IN COLOMBIA ED ECUADOR SONO STATI CONFISCATI DUE SOTTOMARINI CARICHI DI DROGA: A BORDO C’ERANO QUASI QUATTRO TONNELLATE DI COCAINA PER UN VALORE DI 50 MILIONI DI EURO! - I SOMMERGIBILI VENGONO UTILIZZATI DAI NARCOS PER TRASPORTARE LA DROGA NEGLI STATI UNITI E IN EUROPA…