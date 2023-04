FUORI DALLE... BALI – UN TURISTA RUSSO DI 24 ANNI SI È FATTO FOTOGRAFARE CON L’ARNESE DI FUORI SU UNA MONTAGNA CONSIDERATA SACRA A BALI ED È STATO RISPEDITO A MOSCA – YURI CHILIKIN, MENTRE STAVA SALENDO SUL MONTE AGUNG, HA POSATO MEZZO NUDO E HA PUBBLICATO LO SCATTO SUI SOCIAL. QUANDO LE AUTORITÀ INDONESIANE SE NE SONO ACCORTE LO HANNO ARRESTATO E MESSO SUL PRIMO AEREO PER LA RUSSIA…

YURI CHILIKIN CON L UCCELLO DI FUORI

(ANSA-AFP) - Un turista russo è stato espulso da Bali dopo aver pubblicato una foto che lo ritraeva seminudo su una montagna considerata sacra dell'isola indonesiana. Il 24enne russo, che sui social media si fa chiamare 'Yuri Chilikin', ha posato nudo dalla vita in giù sul Monte Agung, il vulcano che costituisce la vetta più alta dell'isola e che gli indù considerano la dimora degli dei. Ieri è stato espulso a Mosca via Dubai e gli è stato vietato di entrare in Indonesia per sei mesi, ha affermato l'ufficio immigrazione di Bali in un comunicato.

YURI CHILIKIN VIENE RISPEDITO IN RUSSIA

"Per favore, godetevi la bellezza della natura a Bali rispettando le regole - ha detto Barron Ichsan, un funzionario dell'immigrazione - Se commetterete una violazione, non esiteremo a prendere provvedimenti severi". Il giovane russo è stato incarcerato e interrogato il mese scorso quando la foto è emersa sui social. Si è quindi scusato e ha partecipato a un rituale di purificazione davanti alla montagna sacra.

Chilikin ha postato una foto sul suo account Instagram sottolineando di aver "fatto tutto il possibile per correggere la situazione" e che si è trattato di "una buona lezione su come non comportarsi". Le denunce di turisti che si comportano male a Bali sono aumentate nelle ultime settimane, con i russi accusati da alcuni balinesi arrabbiati sui social di essere recidivi. Il mese scorso il governatore di Bali, Wayan Koster, ha inviato una lettera al governo indonesiano per chiedere la rimozione dei privilegi dei visti ai turisti russi e ucraini.

