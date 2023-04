FUORI LA BANANA, SI MANGIA! – NEGLI STATI UNITI L’ULTIMA MODA È GODERSI UNA CENA COMPLETAMENTE NUDI, E CHI PARTECIPA ALLE SERATE ELEGANTI SI RITROVA ATTOVAGLIATO TRA AUGELLI E MAMMELLE DI PERSONE SCONOSCIUTE – L’IDEA È VENUTA QUALCHE ANNO FA A CHARLIE MAX, UNA "CREATRICE DIGITALE" (MO' SI DICE COSÌ). LA CENA NUDISTA, VEGANA, COSTA 88 DOLLARI ED È MOLTO ESCLUSIVA. SCONSIGLIATISSIMA PER ARRAPATI E GUARDONI...

Estratto dell’articolo di Valentina Dirindin per www.vanityfair.it

cena nudista 3

Cucinare nudi, mangiare nudi, vivere la nudità come estremo atto di libertà e gesto d'amore verso se stessi e il proprio corpo: è questa la filosofia dietro alla Füde Dinner Experience, la cena vegana dove si mangia senza vestiti addosso condividendo la tavola con perfetti sconosciuti.

L'idea è venuta qualche anno fa alla creatrice digitale, modella e artista multidisciplinare Charlie Max, che aveva inizialmente immaginato questi «naked dinner party» proprio come un'occasione espressiva di «body positivity», prima ancora che questa espressione diventasse così di moda.

cena nudista 2

«La nudità mi ha aiutato a immergermi in un viaggio di amore per me stessa», ha raccontato Charlie Max, ammettendo che inizialmente era stato un po' imbarazzante per i suoi ospiti, ma poi tutto è venuto più naturale.

cena nudista 5

Ora, le cene nudiste (e rigorosamente vegane) di Charlie Max sono diventate così di successo da tenersi periodicamente: un appuntamento piuttosto esclusivo, non tanto per il prezzo (partecipare costa 88 dollari), quanto per il meccanismo di preselezione attraverso cui si accede all'esperienza. Al fine di garantire la sicurezza e il comfort di tutti i partecipanti, infatti, ogni aspirante commensale deve fare domanda e sottoporsi a un questionario valutativo. […]

cena nudista

In fondo non è difficile immaginare che, una volta superato l'imbarazzo, cenare nudi possa essere in qualche modo liberatorio. Si può provare a farlo anche a casa propria, certo, ma è chiaro che le Dinner Experiences di Charlie Max sono quanto di più di tendenza ci sia in questo momento nella vita mondana americana.

cena nudista 1

Ma sono aperte a tutti, da qualsiasi parte del mondo si provenga: perciò, se per caso l'idea vi incuriosisce, sappiate che dovete rispondere nel migliore dei mondi alle domande di questo test, e sperare di essere ritenuti idonei per il prossimo appuntamento. Nel caso, potete prenotare il primo volo per gli Stati Uniti: viaggerete leggeri, visto che i vestiti sono un optional.