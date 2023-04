22 apr 2023 20:03

FUORI IL NOME! – MEGHAN MARKLE HA RIVELATO A RE CARLO IL NOME DELLA PERSONA CHE HA FATTO COMMENTI SUL COLORE DELLA PELLE DEL FIGLIO ARCHIE: SUBITO DOPO L’INTERVISTA BOMBA CON OPRAH WINFREY, IL SOVRANO SCRISSE UNA LETTERA ALLA NUORA CHE, IN RISPOSTA, NON SOLO RIVELÒ L’IDENTITÀ DEL PARENTE, MA GLI PARLÒ DI “PREGIUDIZI INCONSCI” BASATI SU VEDUTE ANTIQUATE (MAI DI RAZZISMO) – DOPO LA RIVELAZIONE CARLO NON FECE NULLA E LA DUCHESSA DI SUSSEX HA…