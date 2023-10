3 ott 2023 19:55

FUORI IL NOME! – L’ARTISTA BRITANNICO BANKSY POTREBBE ESSERE OBBLIGATO A SVELARE LA SUA IDENTITÀ, TENUTA DA SEMPRE SEGRETA, A CAUSA DI UNA CONVOCAZIONE DELL'ALTA CORTE DI LONDRA PER UNA CAUSA PER DIFFAMAZIONE IN CUI È COINVOLTO - NEL 2008 I TABLOID INGLESI ANNUNCIARONO IL PRESUNTO NOME DEL WRITER: ROBIN GUNNINGHAM, ORIGINARIO DI BRISTOL – GIÀ IN PASSATO SI PROVÒ A SVELARE PER “VIA LEGALE” L’IDENTITÀ MA…