FUORI DALLE PALLE LE QUATTRO PALLE DI NOBILTA' - CARLO IGNORA DUCHI E MARCHESI E INVITA ALL'INCORONAZIONE CENTINAIA DI RAPPRESENTANTI DELLA SOCIETÀ CIVILE: RESTANO FUORI I SAVOIA E LADY PAMELA HICKS, LA FIGLIA DEL FAMOSO LORD MOUNTBATTEN – QUALCUNO NON HA NASCOSTO IL SUO RISENTIMENTO: “CARLO SI STA ARRENDENDO A BABBEI E NULLITÀ” – MA IL SOVRANO SA BENE CHE I NOBILOTTI NON CONTANO NULLA E CHE, SE VUOLE TENERSI LA POLTRONA, DEVE FAR BRECCIA NEL CUORE DEL POPOLO…

Estratto dell’articolo di Luigi Ippolito per il "Corriere della Sera"

Avanti popolo, c’è posto. Quella di re Carlo sarà una incoronazione «meritocratica, non aristocratica»: e dunque schiere di nobili sono finiti ghigliottinati, ossia non hanno ricevuto l’invito per la cerimonia nell’Abbazia di Westminster. Al loro posto, saranno presenti centinaia di rappresentanti della società civile, che si sono distinti per servizio pubblico e attività di beneficenza.

In queste settimane il sangue blu d’Inghilterra ribolliva di indignazione. […] Anche esponenti di casa Savoia come Aimone d’Aosta ed Emanuele Filiberto non figurano tra i poco più di duemila invitati (rispetto agli ottomila per l’incoronazione di Elisabetta).

Ma lo schiaffo forse più clamoroso è quello ricevuto da Lady Pamela Hicks, la figlia di Lord Mountbatten, lo zio di Filippo che aveva orchestrato il matrimonio fra suo nipote ed Elisabetta. I Mountbatten sono la dinastia più intrecciata a quella reale: il padre di Lady Pamela era stato per anni il mentore di Filippo e poi di Carlo, che aveva provato perfino a far sposare con sua nipote, Amanda Knatchbull.

E quando Lord Mountbatten venne assassinato dall’Ira nel 1979, ai suoi funerali presero parte sia la regina che Carlo.

Allo stesso modo, Lady Pamela era stata damigella d’onore alle nozze del 1947 fra Filippo ed Elisabetta: e sarebbe stata una delle poche persone a presenziare a tre incoronazioni, visto che a otto anni figurava tra gli ospiti della cerimonia per Giorgio VI, nel 1937, e poi aveva assistito nel 1953 a quella di Elisabetta.

Ma non c’è stato nulla da fare: due settimane fa, nel giorno del suo 94esimo compleanno, Lady Pamela ha ricevuto una telefonata da Buckingham Palace che la informava che la sua presenza non era gradita […] Ma a quanto pare Lady Pamela «non si è affatto offesa», stando alla figlia India: anzi avrebbe commentato, con estrema nonchalance aristocratica, «che cosa molto, molto sensata. Seguirò con grande interesse gli eventi di questo nuovo regno».

Meno diplomatici molti esponenti della destra conservatrice, che hanno gridato allo scandalo di fronte al fatto che, a cospetto dell’esclusione di tanti Pari del Regno, siederanno nell’Abbazia di Westminster personaggi come Michelle O’Neill, la leader a Belfast del Sinn Fein, il partito repubblicano irlandese che non riconosce la sovranità britannica, e Han Zheng, il vicepresidente cinese bollato come «il macellaio di Hong Kong» per aver orchestrato la repressione di Pechino nell’ex colonia.

Ma a fare da contrasto all’assenza dei nobili c’è soprattutto la nutrita schiera di «popolani», se così vogliamo chiamarli: innanzitutto 450 persone che hanno ricevuto la Medaglia dell’Impero Britannico, che viene assegnata per meriti civili, poi 200 giovani impegnati nella beneficenza e infine altri 200 giovani scelti fra scout e servizio civile.

In questa folla si annoverano pure cuoche e pompieri in pensione

[…] Fra i personaggi noti ci sono il «ragazzo della tenda», un bambino che ha dormito per tre anni in una tenda nel suo giardino e ha così raccolto 700 mila sterline a favore di un ospizio […] i super-tatuati proprietari di un caffè per bikers nell’Est di Londra, che durante la pandemia hanno trasformato il loro locale in un servizio di consegne. La riscossa del popolo è completa.

