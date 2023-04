Pupo per Dagospia

Ho sempre pensato che Francesco Becchetti fosse innocente e che, prima o poi, gli venisse restituito il maltolto. Io ero uno dei conduttori televisivi che lui aveva ingaggiato per lanciare dall' Albania in Italia Agon Channel, il suo Canale televisivo che, oltre al sottoscritto, aveva messo sotto contratto anche Simona Ventura, Sabrina Ferilli e perfino Antonio Caprarica. Io ero il responsabile del settore Game e, insieme ad alcuni collaboratori, mi inventai un gioco musicale intitolato "Una canzone per centomila".

Per alcuni mesi feci la spola fra Roma e Tirana per registrare il programma che, a detta di molti addetti ai lavori, era pure gradevole. Nel mio programma i concorrenti avevano la possibilità di vincere dei soldi.

Da un minimo di cinquemila euro ad un massimo di centomila. Alcuni vinsero ma, in virtù della imprevista ed improvvisa chiusura del Canale, nessuno di loro ha mai visto un centesimo. Ecco, questa potrebbe essere l'occasione perfetta per Becchetti per onorare gli impegni presi.

Io con lui firmai un contratto da mezzo milione di euro, ma ne riscossi solo (si fa per dire) quattrocentomila perciò, se la matematica non è un'opinione, dovrei ancora avere centomila! Giusto? Come già dichiarai a suo tempo in un servizio di Striscia la Notizia, se Becchetti deciderà di saldare il debito con me io, se non lo farà lui, destinerò tutti i centomila euro per saldare i debiti che Agon Channel ancora ha, nei confronti di alcuni partecipanti al mio Game-Show.

Il totale dei premi da pagare si aggira intorno ai novantamila euro. Sarebbe la chiusura perfetta ed onesta di un cerchio che ancora oggi mi crea qualche disagio. Io mi fido di Francesco Becchetti e, se un po' lo conosco, sono certo che, anche se sono passati dieci anni, non si sottrarrà agli impegni presi.

