FUORI DAL TINELLO DI CASA SONO TUTTI DEI PORCELLINI - I FEDIFRAGHI, CON GLI AMANTI, VOGLIONO DARE SFOGO ALLE LORO PERVERSIONI CHE NON VENGONO SODDISFATTE CON IL PROPRIO PARTNER: DURANTE I RAPPORTI CLANDESTINI SI "CONDISCE" IL RAPPORTO CON GIOCHI DI RUOLO, SI USANO TRAVESTIMENTI, C’È IL DESIDERO DI ESSERE DOMINATI, ESSERE FILMATI O GUARDATI –AUMENTANO I PROFILI DI COPPIE SCAMBISTE ISCRITTE ALL'APP DI INCONTRI EXTRACONIUGALI "GLEEDEN"

Comunicato stampa di “Gleeden”

bdsm porn

Dicembre è un mese di bilanci; anche per l’app di incontri extraconiugali più famosa del web, Gleeden, che grazie agli oltre 1 milione e 257mila downloads registrati nel 2023, rivela quali sono stati quest’anno i 10 top highlights nel mondo dell’infedeltà virtuale.

Il traditore e la traditrice virtuali “tipo”: ecco i profili dell’uomo e della donna Gleeden 2023

Il 2023 ha visto la community di Gleeden comporsi al 58% da uomini e il 42% da donne, mentre le fasce d’età più numerose a usare il servizio nel corso dell’anno sono state quelle tra i 41 e i 50 anni (30%), i 31 e i 40 anni (27%) e i 51+ (25%).

In base ai dettagli inseriti dai nuovi iscritti nelle loro bio, ai criteri di ricerca più utilizzati e alle spending habits, Gleeden è riuscito a tracciare il profilo “tipo” dell’infedele virtuale nel 2023.

bdsm porn (2)

Iniziamo dagli uomini. Nel 2023, il nuovo iscritto a Gleeden ha circa 45 anni, è moro con gli occhi scuri e una corporatura “forte”. Fa l’imprenditore, il medico o il consulente, e guadagna tra i 20.000 e i 50.000 euro l’anno. Caratterialmente si descrive gioioso e affidabile, di natura sportiva. Si dichiara “aperto a ogni tipo di relazione” anche se cerca prevalentemente quelle “senza impegno”. Preferisce partner senza figli, con una netta preferenza per le more, formose, e con i capelli lunghi.

Per quanto riguarda le donne, la traditrice “tipo” nel 2023 ha in media 39 anni, è castana chiara, con un fisico morbido e gli occhi scuri. Si dichiara sorridente, aperta di spirito, socievole e indipendente. Fa l’assistente, la consulente o la negoziante. È sposata, ma senza figli, vuole avventurarsi nel gioco della seduzione senza necessariamente “concludere”. A differenza dell’uomo, la nuova iscritta a Gleeden non cerca subito un’avventura o del sesso casuale ma preferisce procedere a piccoli passi cercando soprattutto “relazioni virtuali”.

porno bdsm

(LIBERI) PROFESSIONISTI DEL TRADIMENTO

Con lavori che spaziano dal tecnico professionista all’imprenditore, dal commerciante al consulente, dalla casalinga all’avvocato, la community di Gleeden è rappresentativa di tutte le categorie professionali del paese. E se l’infedeltà non fa certamente discriminazioni di genere e status socioeconomico, è anche vero che nel 2023 certe professioni sembrano essere state più inclini al tradimento di altre.

Assistenti e segretarie, consulenti e negozianti sono le professioni più comuni tra le donne che si sono iscritte a Gleeden nel 2023, mentre gli uomini sono soprattutto imprenditori, medici e liberi professionisti. In comune, c’è il reddito annuo dichiarato: tra i 20K e 50K. […]

be kinky bdsm (12)

Top 10 delle preferenze sessuali dichiarate nel 2023

Giochi di ruolo

6. Dominare

Travestimenti

7. Sesso in luoghi insoliti

Essere dominat?

8. Voglia di scoprire

Essere vist? / filmat?

9. Leggere libri erotici

Usare Sex Toys

10. Sesso romantico

tradimento 4

L’INFEDELTÀ NON FA DISTINZIONI ETNICHE

Un bel trend che si registra ormai da qualche anno su Gleeden ma che nel 2023 risulta ancora più significativo con -150% rispetto al 2022 è la progressiva diminuzione del numero di utenti che specificano una preferenza etnica tra i criteri di ricerca.

Quest’anno, infatti, più di 7 iscritti su 10 hanno dichiarato di non avere “nessuna preferenza” alla voce etnia nei parametri di ricerca avanzati. Grazie alla popolazione sempre più variegata e a seconde / terze generazioni di immigrati ormai integrate nel tessuto della nostra società, per i discreet daters nel 2023 l’amore (perlomeno quello clandestino) è e deve essere libero da pregiudizi di qualsiasi tipo.

tradimento 3

LA MONOGAMIA È SEMPRE PIÙ NOIOSA: IN AUMENTO I PROFILI DI COPPIE A CACCIA DI ALTRE COPPIE O DI UN TERZO ELEMENTO

Ormai è ufficiale: la monogamia ha i giorni contati e la coppia aperta “is the way”. Il 2023 ha visto il 25% in più di profili aperti in coppia, oltre che il 31% in più di utenti che hanno ammesso di essere su Gleeden con il consenso del partner.

Trovare il/la terzo/a per un threesome o un’altra coppia per fare un po’ di swinging sono diventate attività popolari su Gleeden, che mai come quest’anno ha visto il proliferare di profili di coppia.

tradimento 2

10. Fare dating senza che lo sappia anche il vicino? Sempre più single sulle app dedicate ai fedifraghi

Con un +257% rispetto agli anni precedenti, Il 2023 è stato l’anno dei single su Gleeden! Ci si chiede però che senso abbia per una persona single iscriversi a un’app per incontri extraconiugali dedicata a persone sposate o in coppia. Le risposte si trovano nella privacy e nella discrezione che solo questo tipo di ambiente può concedere ai suoi utenti. […]

tradimenti online