13 nov 2023 19:23

I FURBETTI DEL CARTELLINO NON SONO POI COSI’ FURBETTI – DIECI ADDETTI ALLE PULIZIE DEL POLICLINICO DI BARI SONO STATI DENUNCIATI PERCHÉ PASSAVANO IL BADGE PER CERTIFICARE L’INGRESSO AL LAVORO MA POI TORNAVANO A CASA, ANDAVANO IN PALESTRA O A FARE LA SPESA – I DIECI, DIPENDENTI DELLA “SANITASERVICE”, SONO ACCUSATI DI TRUFFA AGGRAVATA E FALSE ATTESTAZIONI IN CONCORSO – IN ALCUNI CASI AVREBBERO PERSINO MATURATO DEGLI STRAORDINARI… – VIDEO