I FURBETTI DEL REDDITO DI CITTADINANZA NON FINISCONO MAI - LA GUARDIA DI FINANZA HA BECCATO ALTRE 116 PERSONE CHE NON AVEVANO DIRITTO AL SUSSIDIO: A TREVISO C'ERA CHI GIRAVA SU UNA MASERATI APPENA COMPRATA E CHI AVEVA FATTO UNA MAXI VINCITA DA UN MILIONE DI EURO - TRA I DENUNCIATI, MOLTI STRANIERI SENZA IL REQUISITO DELLA RESIDENZA, MA ANCHE TITOLARI DI CONTI GIOCO ONLINE, USATI PER FARE SCOMMESSE O GIOCARE A POKER...

A Treviso c'era chi girava su una Maserati e chi aveva fatto una maxi vincita da un milione di euro, ma nonostante questo avevano chiesto e percepivano il reddito di cittadinanza. È quello che ha scoperto la Guardia di finanza al termine di una complessa e meticolosa inchiesta.

Sono 116 in tutto le persone denunciate con l'accusa di aver percepito illecitamente il reddito di cittadinanza per un importo complessivo di circa 700mila euro. L'indagine, svolta in collaborazione con la Regione e l'Inps, ha concentrato il controllo sulla veridicità dei dati contenuti nelle autodichiarazioni di coloro i quali hanno richiesto e ottenuto il sussidio.

Per 45 persone, in gran parte stranieri, la causa dell'illegittimità sta nella mancanza del requisito della residenza. In Italia, infatti la legge prevede che il richiedente del sussidio debba essere residente nel Paese da almeno 10 anni e che lo sia stato continuativamente negli ultimi due anni.

Poi, però, ci sono anche i furbetti. Quei casi limiti che beneficiavano del sussidio, ma risultati titolari di conti gioco online, usati assiduamente per fare scommesse, giocare a poker o altri giochi. Su tali conti di gioco sono state accreditate, in vari casi, somme di denaro per centinaia di migliaia di euro, incompatibili con uno stato di necessità economica. Come il caso di due disoccupati: un 54enne di Treviso, che ha vinto 1,6 milioni di euro, e un 48enne di Conegliano che ha incassato 500 mila euro.

Ma anche chi ha deciso, mentre percepiva il reddito di cittadinanza, di comprarsi un suv della Maserati. Il modello «Levante» che in concessionaria parte dagli 81mila euro.