UN FURGONE PARCHEGGIATO IN STRADA NEL CENTRO DI MILANO È SALTATO IN ARIA

Esplosione in via Pierlombardo (zona Porta Romana, Milano) Tenete chiuse le finestre pic.twitter.com/LUhFnuaGNf — penny (@helloimde) May 11, 2023

ESPLOSIONE IN CENTRO A MILANO

ESPLOSIONE E INCENDIO IN CENTRO A MILANO

(ANSA) - Un vasto incendio è in corso in centro a Milano, all'angolo tra via Pier Lombardo e via Vasari, causato dall'esplosione di un furgone parcheggiato in strada. Secondo quanto si è appreso finora il rogo ha coinvolto altre vetture e sta interessando i palazzi adiacenti. Dalle prime informazioni raccolte dai vigili del fuoco e carabinieri, a provocarlo potrebbe essere stato un problema tecnico al furgone.

A MILANO ESPLOSIONI A CATENA PER STRADA IN VIA PIER LOMBARDO: FIAMME PARTITE DA UN CAMION DI BOMBOLE. COLONNA DI FUMO NEL CIELO

Estratto da www.repubblica.it

MILANO - ESPLOSIONE IN VIA PIER LOMBARDO

Un autoveicolo è esploso in via Pier Lombardo all'angolo con via Vasari, zona Porta Romana a Milano, innescando esplosioni a domino che attualmente coinvolgerebbero almeno 5 veicoli, oltre ad alcuni ciclomotori, almeno 4. A innescare l'esplosione sarebbe stato un camion che trasportava bombole di ossigeno e che era in sosta all'angolo tra le due vie, all'altezza del numero 19 di via Pier Lombardo. Al momento si registra un solo ferito lieve, una persona che si sarebbe ustionata a una mano. [...]

INCENDIO IN CENTRO A MILANO, A FUOCO DIVERSE AUTO. EVACUATA SCUOLA. NUBE IN CITTÀ

Estratto da https://tg24.sky.it/

esplosione in centro a milano 4

[...] Ancora ignote le origini del rogo, con un'ampia nube nera visibile in diverse zone della città. Stando alle prime immagini riprese dai telefonini, diverse auto hanno preso fuoco in via Pier Lombardo. Ancora ignote le origine delle esplosioni. Una scuola, l'Istituto Suore Mantellate, è stata evacuata. Ancora ignote le origine delle esplosioni

ESPLOSIONE IN CENTRO A MILANO ESPLOSIONE IN CENTRO A MILANO

MILANO - ESPLOSIONE IN VIA PIER LOMBARDO MILANO - ESPLOSIONE IN VIA PIER LOMBARDO

esplosione in centro a milano 3 esplosione in centro a milano 2 esplosione in centro a milano 1