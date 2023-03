A FURIA DI TIRARE, LA CORDA SI SPEZZA – RE CARLO HA FATTO SAPERE DI ESSERE TROPPO IMPEGNATO PER INCONTRARE IL FIGLIO HARRY, A SORPRESA A LONDRA PER LA CAUSA CONTRO IL “DAILY MAIL”: IL DUCA AVREBBE VOLUTO UN INCONTRO PACIFICATORE, MA IL PADRE HA FATTO SAPERE CHE NON AVREBBE STRAVOLTO L’AGENDA PER LUI – IL SOVRANO HA INVITATO IL FIGLIO E LA MOGLIE ALL’INCORONAZIONE DEL 6 MAGGIO MA I DUE NON HANNO FATTO SAPERE SE SARANNO PRESENTI E…

DAGONEWS

principe harry a londra per udienza contro il daily mail 6

Si mette male per il principe Harry. Il testimone chiave che avrebbe dovuto incastrare l’Associated Newspapers, il gruppo che pubblica il Daily Mail e il Mail on Sunday, ha smentito la versione del principe.

Il Duca di Sussex è arrivato a sorpresa a Londra per comparire davanti ai giudici dopo aver fatto causa all’editore insieme alla baronessa Doreen Lawrence e a Sir Elton John. Ma adesso l'investigatore, Gavin Burrows, nega ogni coinvolgimento, smentendo la versione di Harry che accusa l’editore di aver avuto informazioni riservate sul suo conto, ledendo la sua privacy.

RE CARLO

I ricorrenti affermano di aver saputo che l'investigatore Gavin Burrows aveva ammesso di aver violato i loro smartphone, intercettato i loro telefoni fissi e messo cimici nelle loro auto.

Ma Burrows "ha dichiarato di non essere stato incaricato dall'Associated a svolgere qualsiasi attività illecita".

HARRY È A LONDRA, MA RE CARLO GLI NEGA L’INCONTRO: “IL SOVRANO È TROPPO OCCUPATO”

Estratto dell’articolo di Emanuela Minucci per www.lastampa.it

principe harry a londra per udienza contro il daily mail 4

«We are sorry, King Charles is too much busy». È questa la comunicazione che ha ricevuto ieri l’ex principe Harry da Buckingham Palace. Il figlio del re – giunto a Londra per una causa contro il Daily Mail – avrebbe richiesto un incontro chiarificatore al padre, ma ha ricevuto un portone dorato in faccia. Gli intimi di Harry (meghan in primis) sapevano che «The Spare», il figlio di scorta, avrebbe voluto incontrare il re. Le cose da dire erano tante perché il 6 maggio, la data della solenne incoronazione di Re Carlo III – incombe. Però anche se sei figlio del re non puoi ottenere un incontro così, su due piedi, e infatti non l’ha ottenuto.

principe harry re carlo

La motivazione ufficiale? Il re stava lavorando da Highgrove, la sua casa nel Gloucestershire e oggi – 28 marzo – sarebbe dovuto partire per una visita di stato di tre giorni in Germania. Quindi era «too much busy to meeet him», troppo indaffarato per incontrarlo, così come titolano i tabloid inglesi.

principe harry a londra per udienza contro il daily mail 2

Nessun incontro neppure con il fratello William che è in viaggio insieme con la moglie Kate e i tre figli per le vacanze di Pasqua. Harry, dunque, appare sempre più isolato.

All'inizio di quest’anno il Daily Mail ha rivelato come sia Carlo sia William fossero rimasti profondamente feriti e irritati dai ripetuti attacchi di Harry alla sua famiglia, in particolare nel suo controverso libro di memorie, «Spare». Fonti hanno detto che nessuno dei due uomini aveva intenzione di «assecondarlo»

re carlo

Da quando è morta la regina Elisabetta, insomma, non ci sono stati più incontri ravvicinati con la famiglia. E, nonostante i Sussex abbiano ricevuto l’invito a partecipare all'incoronazione del re a maggio, per ora la coppia non ha dato alcuna risposta. Il personale del palazzo, comunque, sta continuando a pianificare l’evento contemplando anche la loro venuta, dato che l'evento storico è a meno di sei settimane di distanza.

