UN FURTO COL BOTTO! – A TIVOLI UN UOMO HA RUBATO UN'AUTO MA, NELLA FUGA A TUTTA VELOCITÀ, HA TENTATO UN SORPASSO AZZARDATO, HA PRESO MALE UNA CURVA ED È FINITO CONTRO LA VETRINA DI UNA PANINOTECA, ENTRANDO CON IL COFANO DELLA VETTURA NEL LOCALE – SCESO DELL’AUTO, IL LADRO È SCAPPATO A PIEDI ED È RIUSCITO… – VIDEO!

GUARDA QUI IL VIDEO DEL LADRO CHE SI SCHIANTA CON L'AUTO SULLA VETRINA DI UNA PANINOTECA

LADRO SI SCHIANTA CON UN'AUTO CONTRO UNA PANINOTECA A TIVOLI

La Panieria Poldo di Tivoli "vuole rassicurare che nonostante l'increscioso accadimento di ieri sera, nessuna persona si è fatta fortunatamente male e che il negozio sarà regolarmente aperto nei consueti orari". Così si legge sulla pagina Facebook del famoso fast food.

Ieri, però, come dimostrano le fotografie pubblicate sulla pagina Facebook della panineria, un'automobile ha infranto le vetrine del locale ed è entrata all'interno dello stesso. Fortunatamente, nessuno si è fatto male.

[…] si è trattato di una manovra sbagliata da parte di un ladro, che aveva appena rubato un'automobile, una Peugeot. L'uomo ha sterzato troppo bruscamente e l'automobile si è schiantata contro la porta del locale. Stando a quanto ricostruito, il fatto è accaduto intorno alle 22, quando in via Nazionale Tiburtina il ladro ha cercato di girare a sinistra e allo stesso tempo di superare un furgoncino bianco.

Le cose non sono andate come sperava: il Doblò ha sfiorato la Peugeot, il conducente ha sterzato bruscamente, l'auto è salita sul marciapiede e dopo cinque metri la sua corsa si è fermata all'ingresso della paninoteca Poldo. Poi l'uomo ha cercato di scappare a piedi e adesso i carabinieri sono sulle sue tracce. Per il momento, però, ancora non è stato identificato. […]

